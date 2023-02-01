習近平：加快科技自立自強解決外國卡脖子問題

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（中央社台北1日電）正值中美科技衝突之際，中共總書記習近平在中央政治局集體學習中強調，要加快科技自立自強步伐，解決外國「卡脖子」問題，健全新型舉國體制，強化國家戰略科技力量。

新華社1日報導，中共中央政治局1月31日下午就加快構建新發展格局進行第2次集體學習，習近平在主持學習時作出上述表示。

習近平指出，要加快科技自立自強步伐，解決外國「卡脖子」問題。健全新型舉國體制，強化國家戰略科技力量，優化配置創新資源，使中國在重要科技領域成為全球領跑者，盡早成為世界主要科學中心和創新高地。

此外，他表示，要搞好統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡，實現國民經濟良性循環。

他說，堅決貫徹落實擴大內需戰略規劃綱要，盡快形成完整內需體系，著力擴大有收入支撐的消費需求、有合理回報的投資需求、有本金和債務約束的金融需求。

建立和完善擴大居民消費的長效機制，使居民有穩定收入能消費、沒有後顧之憂敢消費、消費環境優獲得感強願消費。完善擴大投資機制，拓展有效投資空間，適度超前部署新型基礎設施建設，擴大高技術產業和戰略性新興產業投資，持續激發民間投資活力。

習近平強調，優化生產力布局，推動重點產業在國內外有序轉移，支持企業深度參與全球產業分工和合作，促進內外產業深度融合，打造自主可控、安全可靠、競爭力強的現代化產業體系。

他說，防止各地搞自我小循環，打消區域壁壘，真正形成全國統一大市場。進一步深化改革開放，增強國內外大循環的動力和活力。完善產權保護、市場准入、公平競爭、社會信用等市場經濟基礎制度，加強反壟斷和反不正當競爭。

習近平去年在中共20大會議報告時也提過，加快實施創新驅動發展戰略，加快實現高水平科技自立自強。以國家戰略需求為導向，集聚力量進行原創性、引領性科技攻關，堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰。

路透社1月31日報導，美國打擊中國半導體產業，對於中國晶片產業供應鏈數個部分祭出許多出口限制，中芯國際、華虹、長江存儲、長鑫存儲等4家中企首當其衝。（編輯：李雅雯/張淑伶）1120201