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華航7/18首航捷克首都布拉格 歐洲第6航點

2023/3/14 10:40（3/14 11:11 更新）
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中華航空14日宣布，7月18日將首航捷克首都布拉格，提供台北-布拉格每週2班往返服務。（華航提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年3月14日
中華航空14日宣布，7月18日將首航捷克首都布拉格，提供台北-布拉格每週2班往返服務。（華航提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年3月14日
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（中央社記者汪淑芬台北14日電）中華航空今天宣布，7月18日首航捷克首都布拉格，布局歐洲第6個航點，提供台北-布拉格每週2班往返服務。

華航發布新聞稿指出，台北－布拉格每週二、週六飛航，去程台北飛往布拉格CI067晚間11時20分自桃園機場起飛，當地時間隔天上午7時10分抵達，飛行時間約13小時50分；回程布拉格飛往台北CI068上午11時5分起飛，台灣時間隔天清晨5時35分抵達，飛行時間約12小時30分。

華航深耕歐洲市場40年，積極布建綿密航網，今年再插旗第6個全新航點布拉格，目前歐洲航點包含德國法蘭克福、荷蘭阿姆斯特丹、英國倫敦、義大利羅馬及奧地利維也納，布拉格開航後，每週將提供近30個飛往歐洲的航班，為台灣直飛歐洲航點最多、航班最密集的航空公司。

華航台北-布拉格由新世代越洋航線主力機種A350客機直飛，提供32席豪華商務艙、31席豪華經濟艙及243席經濟艙座位。

華航表示，看好COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後旅遊復甦，近年來赴歐旅客日益漸增，其中又以東歐市場成長最快速，目前華航台北－維也納每週飛航4班，台北－布拉格7月18日起每週2班，屆時東歐航班將達每週6班，提供旅客維也納、布拉格雙航點進出的便捷選擇，彈性安排奧地利及捷克等行程。

華航指出，布拉格位於東歐，為捷克首都也是第一大城，處處有著波西米亞風情，素有真實版童話王國之稱，優雅的古蹟建築及神秘的古典氣質，也被聯合國列為世界首座「世界文化遺產」城市，是歐洲最美的城市之一。

布拉格以伏爾塔瓦河為中心貫穿城堡、小城、舊城及新城等城區，知名景點包含布拉格廣場、聖維特大教堂、天文鐘、查理大橋等，為世界各地旅客必訪之地。

華航歡慶布拉格開航，推出經濟艙來回機票最低售價未稅新台幣2萬7160元起；還有會員加贈哩程活動，9月底前搭乘台灣往返布拉格航班，哩程加倍送，晶鑽卡2倍、翡翠卡1.5倍、金卡1.2倍。（編輯：李亨山）1120314

#華航
#布拉格
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