主力球員疲憊多 桃猿教頭對年輕選手有期望

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（中央社記者楊啟芳桃園27日電）中職樂天桃猿目前在上半季淘汰指數剩1，總教練古久保健二今天賽前坦言，現在球員比較多身體疲累的狀況，所以安排較多年輕選手上場，「結果還是很重要，要想辦法撐下來」。

桃猿隊近期吞下2連敗，上半季淘汰指數剩1，今天在主場桃園棒球場迎戰中信兄弟，打線排出較多年輕選手，先發7到9棒分別為李勛傑（左外野）、陳佳樂（一壘）、游承勳（二壘）。

古久保健二表示，以目前球隊的狀況，可以用100%身體狀況下去比賽的選手較少，所以只能想辦法拉身體狀況好的選手上來。古久保健二提到，年輕選手經驗比較少，有時候對場上判斷還是有些不成熟的地方，「希望他們積極去面對每場比賽，大膽去做」。

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桃猿隊昨天因為三壘手林智平再見傳球失誤，最終不敵富邦悍將，古久保健二提到，昨天那顆球一壘手李勛傑即使真的接不到，「也要想辦法用身體擋下來，智平是用拋物線傳球，會比較早落地」。古久保健二說，希望李勛傑記取這次失敗經驗，下次遇到同樣狀況可以去做反應。

雖然桃猿隊面臨淘汰邊緣，但上半季包括今天剩3天比賽，還是有爭冠機會，古久保健二說：「今天還是要想辦法確實拿下來，結果還是很重要，要想辦法撐下來，不管是誰上場，都希望拿出最好的一面。」（編輯：管中維）1140627