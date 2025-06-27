驅動AI產業擴張 路透：川普計劃政令提高電力供應

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）根據4位知情人士指出，美國總統川普政府正在準備一系列旨在提高能源供應的行政措施，以驅動美國人工智慧（AI）產業擴張。

路透社報導，舉世兩大經濟對手美國和中國深陷科技軍備競賽，欲藉此取得經濟和軍事優勢。運用AI處理大量資料端賴迅速提升電力供應，許多國家電力公司和電網因此不堪負荷。

根據消息人士，美國政府考慮的作法包括讓發電計畫更容易連上電網、提供聯邦土地打造發展AI技術所需的資料中心等。

這些不願具名的消息人士還表示，川普（Donald Trump）政府也將公布一項AI行動計畫，並安排公共活動吸引大眾關注政府相關作為。

白宮沒有回應置評請求。

訓練大型AI模型需要大量電力，這個產業的成長正在驅動美國數十年來首見的電力需求大躍進。

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根據電力產業顧問公司Grid Strategies，2024年至2029年間，美國電力需求的成長速度預計是2022年預測值的5倍。

同時，顧問公司德勤（Deloitte）新報告顯示，AI資料中心的電力需求在2035年之前可能成長超過30倍。（譯者：何宏儒/核稿：洪培英）1140627