中國、美國拉攏爭當盟友 巴西左右逢源

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（中央社記者唐雅陵聖保羅21日專電）巴西前總統波索納洛政府過去4年與美國和中國的關係不冷不熱，隨著今年初新總統魯拉上任，巴西逐漸成為美國和中國之間都想拉攏、爭權奪勢的新壕溝。

英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）報導，中國和美國正在經歷政治和經濟競爭的緊張時刻，互相指控對方從事間諜活動，而中國擴大對台灣的軍事威脅，導致美國為支持台灣可能介入兩岸衝突。

在如此背景下，中國和美國都想拉攏巴西。對美國來說，與巴西的良好關係是在拉丁美洲擁有強大盟友、及推進應對氣候變化和促進民主的關鍵。

對中國來說，巴西除了是一個重要消費市場和食品出口大國外，也可以成為對抗美國的新戰略盟友，尤其是西歐、澳洲、日本和韓國已經與美國達成同盟關係，中國的處境越來越孤立。

報導指出，中國和美國分別是巴西第一和第二大貿易夥伴，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）豎起「巴西重返國際舞台」的旗幟，試圖重建與兩國的牢固和特權關係。

魯拉在上任40天後，已前往華府與美國總統拜登（Joe Biden）會面；3月28日則將在北京接受中國國家主席習近平設國宴招待。

魯拉將於3月26日至31日對中國進行國是訪問，隨行人員之一私下向媒體透露，若美中兩大巨頭為爭奪巴西導致衝突，對巴西來說只有利無弊。

美國參議院外交事務委員會日前邀請拜登政府官員就「美巴關係的未來」進行討論，對巴西和中國之間關係靠攏表示不安。

美國共和黨籍參議員芮基茲（Pete Ricketts）曾質問拜登政府是否正在採取足夠的措施，來阻止巴西等國家尋求與中國的投資和貿易。

美國民主黨籍參議員夏亨（Jeanne Shaheen）指出，巴西是拉丁美洲少數沒有加入中國「一帶一路」基礎設施發展貸款倡議的國家之一，阿根廷和智利都加入計畫。

夏亨表示，美國是巴西最大的外國直接投資來源，為兩國人民創造了高品質就業機會和成長，但中國現在是巴西最大的貿易夥伴，也是巴西許多商品的最大市場和基礎設施專案的最大投資國，美國應積極拉攏巴西，以減少中國在巴西和南半球的影響力。

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巴西FAAP大學國際關係課程教授、美國巴西中國關係專家麥格諾達（Fernanda Magnotta）指出，包括從魯拉2月訪美所待的時間不到48小時，但這次赴中國將至少停留5天，以及魯拉訪美代表團只有幾名部長隨行，而中國行將有10多名部長、國會議員和數百名企業家一同前往，孰重孰輕，顯而易見。

麥格諾達表示，魯拉的任務是在中國和美國間尋求艱難的平衡，重申巴西與美國共同珍視的價值觀（如民主、人權和環境），同時深化與中國的經貿合作關係，為巴西推動再工業化提供更多融資管道。（編輯：張芷瑄）1120322