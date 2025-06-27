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央行2局處人事異動 曹體仁升任經研處處長

2025/6/27 17:11
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（中央社記者潘姿羽台北27日電）中央銀行人事異動，今天宣布國庫局局長職務，由經濟研究處處長吳懿娟調任；經濟研究處處長職務由副處長曹體仁升任。

中央銀行今天發布新聞稿說明重要人事異動，由於國庫局局長賀培真將於114年7月16日屆齡退休，國庫局局長職務由經濟研究處處長吳懿娟調任，經濟研究處處長職務，由該處副處長曹體仁升任；相關人事調整案，經央行理監事聯席會議核定，自114年7月16日生效。

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國庫局新任局長吳懿娟，現年63歲，台灣大學商學系畢業、商學研究所碩士、美國愛荷華州立大學經濟學研究所博士，88年6月15日進央行服務，歷任經濟研究處副研究員、研究員、研究員兼科長、副處長、參事兼經濟研究處副處長等職務，110年1月16日調升經濟研究處處長。

經濟研究處新任處長曹體仁，現年48歲，政治大學財務管理學系畢業、中央大學財務金融研究所碩士、美國紐約市立大學經濟學研究所博士，101年3月15日進央行服務，歷任外匯局副研究員、研究員、行務委員等職務，110年7月16日調任經濟研究處副處長。（編輯：張均懋）1140627

曹體仁
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