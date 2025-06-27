台特化30億收購弘潔65%股權 擴大半導體先進製程布局

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（中央社記者曾仁凱台北27日電）台特化今天停牌，下午召開重大訊息記者會，宣布董事會通過以近新台幣30億元，收購弘潔科技公司65.22%已發行普通股股權，預計今年8月完成交易，台特化希望藉此強化在全球半導體先進製程市場的布局，擴大集團在半導體關鍵材料與製程的支援能力。

台特化介紹，弘潔科技成立於2008年，專注於高階設備零件超潔淨（UHP）清洗及檢測、表面精密加工及再生新領域，公司廠房設於新竹與台南，並在南京設立子公司，營業規模呈現成長趨勢，獲利穩定。

弘潔科技核心服務的設備範圍多元，涵蓋多家國際知名設備大廠，受國內晶圓大廠肯定，在半導體先進製程產業鏈中扮演重要角色。

台特化為中美晶關連企業，主要提供半導體特殊氣體（SEG）與半導體特用化學材料（SEC），主要產品包括應用於半導體先進製程的化學氣相沉積、蝕刻與清潔關鍵材料。

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台特化強調，弘潔科技的服務與台特化的產品存在高度互補性，部分客戶重疊，此次併購完成後，有助台特化豐富整體產品與服務，透過特氣產品及設備相關服務雙引擎布局，加速擴大營收規模，降低營運風險。

台特化除隨客戶及整體市場同步成長外，希望藉由併入弘潔科技，強化經營團隊陣容，雙方共享資源，進而拓展新業務領域及海外市場，提升整體企業價值及股東權益。（編輯：林家嫻）1140627