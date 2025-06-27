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王凱程休息室爆哭 王建民：給自己壓力太大

2025/6/27 18:50
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（中央社記者楊啟芳桃園27日電）中職中信兄弟投手王凱程22日在休息室爆哭引熱議，兄弟投手教練王建民今天表示，可能因為之前連續失分，王凱程給自己壓力太大。他也提到現在網路發達，球員容易承受言論壓力。

王凱程在6月一度連續5場出賽失分，其中一場是非責失分，22日賽事對富邦悍將則是中繼投1局無失分，下場後就被鏡頭捕捉到在休息室大哭，王建民立刻上前安慰，引起話題。

王建民今天表示，王凱程最近給自己壓力太大了，可能因為連續失分，比較自責，會有一種比賽到後半段不能失分的感覺。王建民提到，因為那一天王凱程剛好沒有失分，「感覺他就壓力釋放了」。

王建民強調：「棒球不可能一整個球季都很順利，一定會有起伏，那你要怎麼在起伏當中去穩定自己，再恢復到剛開季這樣。」

被問到選手時期有沒有在休息室掉過淚，王建民說：「沒有耶！」他指出，以前在美國時幾乎沒有看過其他球員掉淚，「不過回來台灣看了滿多選手，可能比較容易把情緒展現出來，那時候在二軍也看過好幾個」。

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王建民認為，也有可能是因為現在網路很發達，「球員容易在各種情況下被言論壓力攻擊，他們也有可能會承受不住」。

王建民回憶，以前在大聯盟時期，在客場時也會被觀眾罵，「叫你滾回去台灣，什麼都有，但就是要當作你是在幫我加油」。（編輯：管中維）1140627

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