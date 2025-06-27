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越南K歌擾鄰釀民怨 胡志明市年收逾2萬件噪音投訴

2025/6/27 20:08（6/27 20:21 更新）
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越南民眾在戶外透過擴音設備K歌產生的噪音常導致鄰里關係緊張，胡志明市過去一年半已收到超過2萬件噪音投訴。圖為一名越南民眾拿著麥克風在人行道上唱歌。中央社記者陳家倫河內攝 114年6月27日
越南民眾在戶外透過擴音設備K歌產生的噪音常導致鄰里關係緊張，胡志明市過去一年半已收到超過2萬件噪音投訴。圖為一名越南民眾拿著麥克風在人行道上唱歌。中央社記者陳家倫河內攝 114年6月27日
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（中央社記者陳家倫河內27日專電）越南噪音污染問題嚴重，胡志明市過去一年半接獲逾2萬件投訴。一名裴姓男子近日不滿鄰居抱怨他唱歌太吵，竟前往砸門咆哮，影片上傳網路後引起公憤，警方已將裴男帶回調查。

越南胡志明市警方今天宣布，緊急逮捕45歲的裴友慶（Bui Huu Khanh），並將對其「擾亂公共秩序」一事展開調查。裴友慶22日晚間不滿鄰居陳越殷（Tran Viet An）抱怨他們家唱歌太吵，跑去陳家砸門、咒罵。

部分越南民眾習慣在自家、馬路或公園使用擴音設備高聲唱歌，無處可逃的噪音污染成為社區公害，雙方人馬對罵、肢體衝突事件頻頻成為媒體關注焦點，過去甚至有數起因此而丟掉性命的案例。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，39歲的陳越殷憶起當天的情況仍心有餘悸。他指出，裴友慶一群人經常在家喝酒、唱KTV，22日當天又從下午唱到晚上，他便打電話給裴友慶，希望他們能安靜一點。

裴友慶接受調查時承認，自己當天喝酒，才有這樣魯莽的行為。不過，他將失序的舉止歸咎於酒精的說法，越南網友並不領情，紛紛在網路上撻伐，並分享自己對抗噪音的痛苦經驗，呼籲當局嚴肅處理唱KTV帶來的噪音。

越南噪音污染情況嚴重，以胡志明市來說，自2024年初迄今已收到至少2.1萬件噪音投訴，主要集中在住宅區及商業區。值得注意的是，因KTV而引發的噪音投訴案例激增。

根據越南規定，針對住宅區等一般狀況下，上午6時至晚間9時音量不能超過70分貝，晚間9時至隔天清晨6時不能超過55分貝。若在晚間10時至隔天清晨6時製造噪音，可處50萬至100萬越南盾（新台幣558元至1116元）。

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然而，噪音取締在落實上有一定困難。胡志明市平盛郡13里里長謝明謙（Ta Minh Khiem）表示，每次民眾來投訴，他們只能叫警察去勸導，因為目前並未配備符合標準的噪音測量設備，沒辦法依規開立處罰紀錄。

他說，要處罰就必須先有設備或聘請專業單位執行，但目前經費不夠。此外，謝明謙指出，製造噪音的人一看到執法人員出現，往往會立刻關掉音樂或把音量降低，增加執法難度。（編輯：陳慧萍）1140627

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