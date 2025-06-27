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「全知讀者視角」幕後秘辛公開 製片嘆壓力大

2025/6/27 15:11（6/27 15:31 更新）
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韓國電影「全知讀者視角」由演員李敏鎬（右）、安孝燮（左）主演，兩人片中有精彩對手戲。（采昌提供）中央社記者王心妤傳真 114年6月27日
韓國電影「全知讀者視角」由演員李敏鎬（右）、安孝燮（左）主演，兩人片中有精彩對手戲。（采昌提供）中央社記者王心妤傳真 114年6月27日
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（中央社記者王心妤台北28日電）韓國電影「全知讀者視角」今天公布幕後製作訪談，製片元東淵曾製作「與神同行」等大片，但他笑稱面對各界期待感到壓力很大，天天都心情起伏不定，「快得躁鬱症了」。

「全知讀者視角」改編自超人氣漫畫，元東淵表示，對於各界的期待感到很焦慮，「一天內的情緒起伏可以多達5萬次，快得躁鬱症了」。

他分享，雖然參與電影製作逾30年，但每次的願望都是希望不要讓投資人賠錢，因為票房好能讓戲院復甦，院線電影也能健康發展，「這讓我必須堅持到最後，因此感到莫大壓力」。

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原著每個角色都有獨特的個性與技能，導演金秉祐表示，最苦惱的是如何將故事統合出連貫的故事線，最後決定讓故事圍繞在角色的選擇與意志，同時保留奇幻世界的根基，像是觀眾能直接在動作戲時看到多樣化的武器設定。

「全知讀者視角」將於7月23日全台上映。（編輯：管中維）1140627

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