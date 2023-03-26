台灣宏都拉斯82年邦誼 不敵中國金錢利誘斷交

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（中央社記者吳昇鴻台北26日電）中華民國與宏都拉斯建交長達82年，雙方在經貿合作多有碩果，台灣並多次在宏都拉斯有需要時伸援；未料多年情誼難擋中國利誘，宏國轉與中國建交，邦誼劃下句點。

中華民國與 宏都拉斯 宏都拉斯小檔案 首都：德古西加巴

面積：112,492平方公里

人口：990萬人

語言：西班牙語

建國簡史：宏都拉斯位於中美洲，1821年脫離西班牙統治宣布獨立，與其他中美洲國家臣屬於墨西哥帝國，1823年墨西哥帝國傾覆後，中美洲各國組成聯邦。1838年宏都拉斯退出聯邦，自成獨立共和國。 資料來源：外交部 看更多 關閉 在1941年建立公使級外交關係，1965年升格為大使級關係，邦交關係長達82年。宏都拉斯人口約990萬人，是台灣在拉丁美洲及加勒比海地區友邦。

回顧中華民國歷任多位總統曾出訪宏都拉斯，包括前總統李登輝、陳水扁、馬英九，以及現任總統蔡英文，副總統賴清德去年初亦率團參加總統 秀瑪菈．卡斯楚 秀瑪菈．卡斯楚小檔案 生日：1959年9月30日

經歷：曾於2013年、2017年和2021年參選宏都拉斯總統，於2021年當選，成為宏都拉斯第一位女總統。 看更多 關閉 （Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）就職典禮。

台灣曾多次在宏都拉斯亟需外援時伸出援手。1998年宏國遭受颶風災害，台灣捐助上千萬美元提供宏都拉斯賑災；2014年台灣援贈宏國行政專機及直升機，總計約3600萬美元。

2019年台灣提供3億美元貸款，協助宏國用於醫療教育經費和加強基礎建設。去年正值疫情期間，外交部採購一批1500萬元的快篩試劑，捐贈宏國作為防疫物資。為此，卡斯楚曾在推特發文感謝台灣協助宏都拉斯發展。

疫情期間，台灣捐贈宏國物資。（圖取自facebook.com/taiwan.embassyhn）

宏都拉斯跟台灣在經貿產業等方面，曾簽署多項合作協定或備忘錄。經濟部指出，2007年台宏簽署FTA（自由貿易協定）至今，宏國產品對台灣出口成長達4.65倍，宏都拉斯為雙邊貿易的較大受益方。

經濟部貿易局統計，台宏雙邊貿易總額去年1.92億美元，年增29.1%為2018年來新高，去年台灣出口至宏都拉斯貿易金額為6316萬美元，主要品項為塑膠化學原料、紡織品、飲料、機動車輛零件、風扇、新橡膠等產品。

宏都拉斯對台灣與中國的外交意向近年備受矚目。現任總統卡斯楚2021年競選總統期間，曾揚言將外交轉向中國，但她當選後於去年1月宣誓就職，賴副總統仍率領訪問團前往宏國參加就職典禮。

今年1月，台宏邦誼再傳警訊。出席巴西總統就職典禮的宏都拉斯外長雷依納與中國外交部副部長謝鋒雙邊會談，雷依納當時向當地媒體表示，宏都拉斯與中國企業發展貿易及投資關係至關重要，並提及自2011年開始的帕圖卡（Patuca）水壩工程，盼中國能持續參與投資建設。

隨後，宏都拉斯再要求台灣提供經濟援助，外交部長吳釗燮今天披露，他在3月13日收到宏都拉斯外交部長的一封信並調整金額，將興建醫院的金額提高到9000萬美元、蓋水壩增加至3億5000萬美元，另外也希望台灣償還20億美元國債，上述三項加總共24.5億美元要台灣協助。

宏都拉斯外交部今天在社群網站推特（Twitter）發文，宣布與台灣斷絕外交關係，隨後即與中國外交部在北京簽署建交公報。逾80年邦誼，不敵北京金錢誘惑，台灣也決定停止雙邊合作計畫，並撤離大使館及技術團人員。（編輯：林克倫）1120326

去年1月28日，副總統賴清德（左）與宏都拉斯總統卡斯楚（右）舉行雙邊會談，賴清德轉達總統蔡英文的祝賀，將在過去基礎之上持續支持卡斯楚，並建立台宏兩國未來更好的邦誼。（總統府提供）