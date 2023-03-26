台宏斷交 藍營批蔡政府對錯誤兩岸路線執迷不悟

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（中央社記者王承中台北26日電）中華民國與宏都拉斯今天斷交。國民黨表示，深表遺憾，嚴正譴責執政的民進黨政府對於錯誤兩岸外交路線的執迷不悟，執政7年多來陸續斷交9個邦交國，仍持續傷害國家利益及外交前線士氣。

馬英九基金會執行長蕭旭岑指出，頻頻斷交凸顯蔡英文政府政策路線錯誤，凸顯兩岸關係恢復正常化的重要性；調整蔡政府的錯誤路線已刻不容緩，兩岸交流必須更加擴大，以彌補政府不改錯誤政策下，對台灣人造成的損害。

宏都拉斯外交部今天在社群網站推特（Twitter）發文，宣布與台灣斷絕外交關係。外交部長吳釗燮上午召開記者會指出，為維護國家主權與尊嚴，決定即日起終止和宏都拉斯共和國的外交關係。

國民黨發布新聞稿指出，對於宏都拉斯正式宣布毀棄與中華民國長達數十年的友好邦誼及互動，國民黨深表遺憾。對於宏都拉斯以短期經貿利益為主要理由所做外交轉向的決定，國民黨基於兩國長年的邦誼，仍願善意提醒宏都拉斯友台人士，須注意此項決定的長期戰略風險。

國民黨表示，回顧馬英九政府執政時期採取的「親美、友日、和陸」路線及「活路外交」政策，有效止息兩岸互爭邦交國、維持及拓展台灣國際生存空間，任內為中華民國維持22個邦交國，然而民進黨蔡政府執政後，採取錯誤、激進的對外路線，執政7年多來陸續斷交9個邦交國。

國民黨指出，從2016年聖多美普林西比、2017年巴拿馬、2018年多明尼加、布吉納法索及薩爾瓦多、2019年索羅門群島、吉里巴斯、2021年尼加拉瓜到今天的宏都拉斯，對中華民國國家利益與國際空間、前線外交人員的士氣持續造成削弱與傷害，這將非推託給外在環境因素就可向民眾交代。

國民黨表示，國民黨一向捍衛中華民國主權及尊嚴，並具備處理國際事務的豐厚經驗與知識，充分理解正確的外交路線及政策，對於維繫正式邦交的有效性及重要國際意義，並要再次呼籲全國朝野及全體人民團結一致，共同維護中華民國的主權及利益。

馬英九基金會執行長蕭旭岑則發布新聞稿指出，蔡英文政府執政7年，斷了9個邦交國。頻頻斷交凸顯蔡政府政策路線錯誤，凸顯兩岸關係恢復正常化的重要性。

蕭旭岑表示，調整蔡政府的錯誤路線已刻不容緩，民間交流必須更加擴大，以彌補政府不改錯誤政策下，對台灣人造成的損害。尤其此次斷交是邦交國主動轉向中國大陸，請蔡政府面對自己的無能，別再「馬維拉」。

蕭旭岑指出，在此之際，前總統馬英九訪陸的民間交流也更顯重要，就是因為政府無能，民間只好「補破網」，會努力幫台灣人彌補蔡政府的失能。（編輯：林克倫）1120326