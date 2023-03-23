蔡總統將到訪 瓜地馬拉駐美大使：台瓜情誼穩固

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總統蔡英文將出訪中美洲友邦瓜地馬拉與貝里斯。對於蔡總統到訪，瓜地馬拉駐美國大使奎諾奈表示歡迎，也期待見到台瓜關係進一步強化，讓其他國家看到兩國關係的有利之處。中央社記者江今葉華盛頓攝 112年3月23日

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（中央社記者江今葉華盛頓22日專電）總統蔡英文將出訪中美洲友邦瓜地馬拉與貝里斯。對於蔡總統到訪，瓜地馬拉駐美國大使奎諾奈表示歡迎，也期待見到台瓜關係進一步強化，讓其他國家看到兩國關係的有利之處。

蔡總統將展開「民主夥伴共榮之旅」，此行將於3月29日啟程，同日抵達美國紐約過境，再依序前往瓜地馬拉及貝里斯兩友邦進行交流訪問，返程時於美國洛杉磯過境，並於4月7日回到台灣，全程為期10天9夜。

奎諾奈（Alfonso Jose Quinonez Lemus）今天出席北美洲台灣商會聯合總會在美國國會舉行的叩門之旅活動，接受媒體訪問時表示歡迎蔡總統到訪。他引述瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）的公開談話指出，台灣是瓜地馬拉最好的朋友，瓜地馬拉也是台灣最好的朋友。

他期望台瓜之間穩固的關係能進一步強化，也希望其他國家能看到台瓜兩國間所建立關係的有利之處，除顯著創造更多貿易與投資機會外，終歸而言還是與價值觀和原則有關，民主、人權都是十分重要的議題。

北美台商總會一連4天的華府「叩門之旅」，拜會美國商務部與超過40名美國聯邦參眾議員。

總會會長吳東昇說，這次主要是藉這個機會與美國國會議員交流，讓他們了解在美台商的想法，也協助台灣。

北美台商總會理事陳啟耕表示，盼透過商人力量幫台灣與在美台人發聲。今年訴求主要包括促進台美經貿雙邊貿易協定（BTA），也希望美國能幫助台灣企業，像半導體、電動汽車等重點產業能更容易到美國投資，同時也支持台灣加入「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework，IPEF）。

陳啟耕也說，台商在美經商有許多稅務不方便，台美之間沒有稅務協定，希望能早日啟動。（編輯：張芷瑄）1120323