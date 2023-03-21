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美稱蔡總統過境為標準做法 促中國別有激進反應

2023/3/21 15:12（3/21 15:34 更新）
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總統蔡英文預計在3月底至4月初出訪中美洲友邦瓜地馬拉和貝里斯，去、回程均過境美國。（中央社檔案照片）
總統蔡英文預計在3月底至4月初出訪中美洲友邦瓜地馬拉和貝里斯，去、回程均過境美國。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）總統蔡英文預計在3月底至4月初出訪中美洲友邦瓜地馬拉和貝里斯，去、回程均過境美國。美國高階官員今天說，這是標準做法，中國不應拿來當作對台灣採取激進行動的藉口。

蔡總統此行規劃去程過境紐約、回程過境洛杉磯。消息人士告訴路透社，美國聯邦眾議院議長麥卡錫

麥卡錫小檔案

生日：1965年1月26日
出身：美國加州
黨籍：共和黨
學歷：加州州立大學貝克斯菲爾德分校
經歷：美國眾院議長、多數黨領袖、少數黨領袖、國會第20選區眾議員

在外交議題屬對中強硬派，曾籌組眾院「中國工作小組」對抗中國威脅，2023年1月當選眾議院議長後成立「中國特別委員會」，以揭露並打擊中共對美網路、貿易與軍事威脅。

面對台灣屬友台派，擔任共和黨領袖期間多次為台執言，包括表態支持台灣參與國際組織、呼籲美方加速對台軍售等；2016年蔡英文當選總統時他也特別推文恭賀。

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（Kevin McCarthy）打算在她停留加州時與她會面。

中國已對蔡總統的旅行計畫表達「嚴正關切」。

但美國高階官員今晚在電話中向媒體表示，台灣每位總統都曾過境美國，蔡總統自2016年上任以來，已6度過境美國，最近一次是在2019年。

這名官員又說，蔡總統先前過境美國時，也曾會晤國會議員，最近數年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，導致她的行程受到限制。

這名官員說：「我們覺得北京沒有理由把這次過境扭曲成別的意思，我再說一次，這次過境符合美國長久以來的政策。這不應該被當作加強台灣海峽周圍任何激進活動的藉口。」

這名官員說，華府已與北京當局溝通，說明蔡總統過境美國符合往例，「從我們的角度來看，這不是什麼新鮮事」。

這名官員還提到，美國總統拜登希望能在近期與中國國家主席習近平通話，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也希望重新安排先前遭到延期的北京行；這名官員說：「我們敦促中華人民共和國保持這些溝通管道暢通。」

這名官員補充道：「在與麥卡錫辦公室聯繫方面，我們會在交流前向成員提供簡報。我們往往會在行程展開與會議開始前完成這件事。我們在那裡有一些定期的聯繫。」（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1120321

#蔡英文
#美國
#中國
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