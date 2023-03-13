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華郵：麥卡錫加州會面蔡總統並為演講做引言

2023/3/13 14:24（3/13 15:19 更新）
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華盛頓郵報報導，眾議院議長麥卡錫（左）計畫在加州雷根圖書館與蔡總統（右）會面。（左圖取自facebook.com/SpeakerMcCarthy；右圖為中央社檔案照片）
華盛頓郵報報導，眾議院議長麥卡錫（左）計畫在加州雷根圖書館與蔡總統（右）會面。（左圖取自facebook.com/SpeakerMcCarthy；右圖為中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）外媒披露總統蔡英文可望在美國出席活動並發表演講。「華盛頓郵報」指出，眾議院議長麥卡錫計畫在加州雷根圖書館與蔡總統會面，並在她發表重大演說前介紹蔡總統。

「華盛頓郵報」指出，蔡總統可望3月底至4月初藉出訪中美洲時造訪美國，行程至少有紐約與加州錫米谷（Simi Valley）2站。

蔡總統預計3月30日在紐約市於保守派智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）舉辦的私人活動裡發表談話，知情人士透露屆時包括共和黨籍的眾議院議長麥卡錫

麥卡錫小檔案

生日：1965年1月26日
出身：美國加州
黨籍：共和黨
學歷：加州州立大學貝克斯菲爾德分校
經歷：美國眾院議長、多數黨領袖、少數黨領袖、國會第20選區眾議員

在外交議題屬對中強硬派，曾籌組眾院「中國工作小組」對抗中國威脅，2023年1月當選眾議院議長後成立「中國特別委員會」，以揭露並打擊中共對美網路、貿易與軍事威脅。

面對台灣屬友台派，擔任共和黨領袖期間多次為台執言，包括表態支持台灣參與國際組織、呼籲美方加速對台軍售等；2016年蔡英文當選總統時他也特別推文恭賀。

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（Kevin McCarthy）、民主黨籍的參議院多數黨領袖舒默（Charles E. Schumer）等國會領袖將受邀與會。

華郵指出據他們所取得一份邀請函副本顯示，雷根圖書館（Reagan Library）是1月24日邀請蔡總統前往發表公開演說。蔡總統任內第一次於美國發表公開談話就是2018年參觀雷根圖書館時致詞。

蔡總統2018年赴美參訪雷根圖書館，在柏林圍牆遺跡前發表談話。（中央社檔案照片）
蔡總統2018年赴美參訪雷根圖書館，在柏林圍牆遺跡前發表談話。（中央社檔案照片）

雷根基金會的發言人在11日表示還無法證實蔡總統到訪一事，但華郵引述另2名知情人士透露，蔡總統已接受邀請。

知情人士透露，麥卡錫計畫與蔡總統在雷根圖書館所在的錫米谷會面，並可望在她發表重大政策演說前介紹蔡總統；知情人士還說麥卡錫已開始邀約民主黨籍議員共襄盛舉。

而在哈德遜研究所出席私人晚宴時，蔡總統也會發表演說並接受對方頒發「全球領導力獎」；美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）、媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）、時任美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）均曾獲頒此獎。這是蔡總統首次與對方當面互動，哈德遜研究所2020年時曾邀蔡總統視訊。

華郵引述未具名知情人士指出，台灣官員此前建議麥卡錫方面，今年訪問台灣可能被在野黨做文章，在明年台灣總統大選前批評執政民進黨的兩岸政策。

不過麥卡錫本週表示，他去加州出席雷根圖書館的活動「與我要不要去台灣無關」，他要去哪、何時去都無中方置喙的餘地。（譯者：陳亦偉）1120313

#蔡英文
#麥卡錫
#加州
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