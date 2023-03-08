彭博：麥卡錫證實將在美會見蔡總統 不排除日後訪台
2023/3/8 10:48（3/8 11:23 更新）
彭博報導，美國聯邦眾議院議長麥卡錫（左）證實今年將在美國會見蔡總統（右）。（左圖取自facebook.com/SpeakerMcCarthy；右圖為中央社檔案照片）
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）彭博（Bloomberg）報導，美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）證實計劃今年在美國會見總統蔡英文，但強調這次會面並不代表排除日後的台灣行。
「金融時報」（Financial Times）昨天率先報導麥卡錫
計劃在美國加州會見蔡總統，而不是在台北。麥卡錫若訪台，勢必惹惱北京當局。
生日：1965年1月26日
麥卡錫小檔案
生日：1965年1月26日
出身：美國加州
黨籍：共和黨
學歷：加州州立大學貝克斯菲爾德分校
經歷：美國眾院議長、多數黨領袖、少數黨領袖、國會第20選區眾議員
在外交議題屬對中強硬派，曾籌組眾院「中國工作小組」對抗中國威脅，2023年1月當選眾議院議長後成立「中國特別委員會」，以揭露並打擊中共對美網路、貿易與軍事威脅。
面對台灣屬友台派，擔任共和黨領袖期間多次為台執言，包括表態支持台灣參與國際組織、呼籲美方加速對台軍售等；2016年蔡英文當選總統時他也特別推文恭賀。
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麥卡錫今晚被問及此事時說：「那與我的旅行無關，與我是否去台灣無關。」
他說：「我什麼時間去什麼地方，中國無權置喙。」
眾院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）上月表示，麥卡錫計劃今年稍晚或明年訪台。麥卡錫若成行，恐引發與前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台時類似的緊張態勢。
麥卡錫先前表示，希望以議長身分率領一支跨黨派議員組成的代表團訪台。
中國政府已敦促麥卡錫不要訪台，中國外交部發言人毛寧1月30日也呼籲美方「恪守一個中國原則」。（譯者：蔡佳敏/核稿：曾依璇）1120308
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