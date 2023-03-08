麥卡錫證實將在美會見蔡總統 府：相關行程規劃中

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北8日電）美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）證實計劃今年在美國會見總統蔡英文。總統府今天表示，總統受邀出訪各國行之有年，各單位正就相關行程溝通規劃中，定案後會循例正式對外說明。

「金融時報」（Financial Times）昨天率先報導 麥卡錫 麥卡錫小檔案 生日：1965年1月26日

出身：美國加州

黨籍：共和黨

學歷：加州州立大學貝克斯菲爾德分校

經歷：美國眾院議長、多數黨領袖、少數黨領袖、國會第20選區眾議員 在外交議題屬對中強硬派，曾籌組眾院「中國工作小組」對抗中國威脅，2023年1月當選眾議院議長後成立「中國特別委員會」，以揭露並打擊中共對美網路、貿易與軍事威脅。 面對台灣屬友台派，擔任共和黨領袖期間多次為台執言，包括表態支持台灣參與國際組織、呼籲美方加速對台軍售等；2016年蔡英文當選總統時他也特別推文恭賀。 看更多 關閉 計劃在美國加州會見蔡總統，而不是在台北。麥卡錫若訪台，勢必惹惱北京當局。

彭博（Bloomberg News）報導內容則指出，麥卡錫被問及此事時說：「那與我的旅行無關，與我是否去台灣無關。」他說：「我什麼時間去什麼地方，中國無權置喙。」

對於外媒報導，總統府發言人Kolas Yotaka上午受訪表示，總統受邀出訪各國行之有年，各單位正就相關行程溝通規劃中，定案後會循例正式對外說明。（編輯：林淑媛）1120308