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金融時報：麥卡錫計劃4月初加州會蔡總統 避免刺激北京

2023/3/7 01:00（3/7 10:39 更新）
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英國金融時報報導，美國眾議院議長麥卡錫（圖）計劃4月初在加州會晤總統蔡英文。（中央社檔案照片）
英國金融時報報導，美國眾議院議長麥卡錫（圖）計劃4月初在加州會晤總統蔡英文。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳韻聿倫敦6日專電）英國「金融時報」報導，美國眾議院議長麥卡錫計劃4月初在加州會晤總統蔡英文，而不是台北，以避免刺激北京對台灣作出侵略性的回應。此外，蔡總統也將在加州雷根圖書館演說。

除了加州，報導指出，蔡總統也將訪問紐約。加州和紐約是蔡總統中美洲訪問行程的一部分。報導還提到，蔡總統「說服」（convinced）麥卡錫

麥卡錫小檔案

生日：1965年1月26日
出身：美國加州
黨籍：共和黨
學歷：加州州立大學貝克斯菲爾德分校
經歷：美國眾院議長、多數黨領袖、少數黨領袖、國會第20選區眾議員

在外交議題屬對中強硬派，曾籌組眾院「中國工作小組」對抗中國威脅，2023年1月當選眾議院議長後成立「中國特別委員會」，以揭露並打擊中共對美網路、貿易與軍事威脅。

面對台灣屬友台派，擔任共和黨領袖期間多次為台執言，包括表態支持台灣參與國際組織、呼籲美方加速對台軍售等；2016年蔡英文當選總統時他也特別推文恭賀。

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（Kevin McCarthy）在加州會晤。

「金融時報」（Financial Times）援引數名人士、包括一位台灣高階官員的說法，蔡總統接受邀請將在雷根圖書館（Reagan Library）演說。

「雷根總統基金會暨研究所」（The Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute）向「金融時報」證實曾邀請蔡總統發表演說。

今年1月就任聯邦眾議院議長、共和黨籍的麥卡錫去年夏天曾說，有意在當選議長後訪問台灣。「金融時報」指出，他已跟蔡總統達成共識將在加州會面，以避免前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台時中國共軍大動作回應的情況重現。

一名台灣高階官員告訴「金融時報」，台灣方面已向麥卡錫團隊透露關於中共近來動向和威脅的情資，並指出中國「目前狀況不佳」，研判決策過程將越來越集中在中共中央總書記、中國國家主席習近平及其親近的小圈子手中。

麥卡錫辦公室婉拒向「金融時報」評論。

根據報導，蔡總統曾於2018年造訪雷根圖書館，但僅致詞、未發表正式演說。（編輯：陳彥鈞）1120307

圖為2018年8月蔡總統參訪雷根圖書館，在柏林圍牆遺跡前發表談話。（中央社檔案照片）
圖為2018年8月蔡總統參訪雷根圖書館，在柏林圍牆遺跡前發表談話。（中央社檔案照片）
#麥卡錫
#蔡英文
#美國
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