傳麥卡錫將訪台 邱國正：共軍可能更逼近 進入12浬就射擊

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（中央社記者游凱翔台北6日電）外傳美國聯邦眾議院議長麥卡錫擬春季訪台，國防部長邱國正今天表示，國軍有超前部署，去年8月共軍逼近領海基線、貼24浬鄰接區，今年恐更逼近；若突入24浬、進入12浬領海線內，國軍就射擊。

邱國正上午赴立法院外交及國防委員會，針對「強化全民國防兵力結構調整方案與義務役役期延長之配套措施及整備規劃報告」專案報告，並備質詢。

國民黨立委江啟臣詢問邱國正對於中共軍事預算增加等兩岸情勢議題的看法。邱國正指出，中共軍事預算並非僅今年增加，歷年來都是如此，而今年外界會特別強調軍費，起因是整體軍事態勢比以往要強烈。

邱國正以當前台海周邊情勢為例說，目前中共保持每天約10架（艘）次在台海周邊運行的機艦，若有（如美國要員訪台）議題出現則會加倍；共機雖不見得每天都會逾越 海峽中線 認識海峽中線 台灣海峽中線一般被認為是美國第七艦隊協防台灣時，為確保兩岸穩定，由時任駐台美軍第十三航空特遣隊司令戴維斯准將劃設，因此也稱為「戴維斯線」。 國防部2019年公布海峽中線座標為「北緯27度、東經122度，北緯23度、東經118度」，與前國防部長李傑民國2004年5月在立法院備詢說明相符。 看更多 關閉 ，但也會出現在中線北端、南端，進行所謂的常態化運作。

江啟臣關切，目前情勢是否要比過去嚴峻。邱國正回應認為，中共一直在尋找支撐未來想採取軍事動作時的立論基礎，即共軍可以師出有名（攻台）的理由，例如軍購、他國高層訪台，又或是國軍頻繁與他國軍事交流等；一有狀況、共軍一定會有反應，差別只是將兵力大小作調整。

江啟臣追問，外傳現任美國眾議院議長 麥卡錫 麥卡錫小檔案 生日：1965年1月26日

出身：美國加州

黨籍：共和黨

學歷：加州州立大學貝克斯菲爾德分校

經歷：美國眾院議長、多數黨領袖、少數黨領袖、國會第20選區眾議員 在外交議題屬對中強硬派，曾籌組眾院「中國工作小組」對抗中國威脅，2023年1月當選眾議院議長後成立「中國特別委員會」，以揭露並打擊中共對美網路、貿易與軍事威脅。 面對台灣屬友台派，擔任共和黨領袖期間多次為台執言，包括表態支持台灣參與國際組織、呼籲美方加速對台軍售等；2016年蔡英文當選總統時他也特別推文恭賀。 看更多 關閉 （Kevin McCarthy）可能春季訪台，除美軍預前準備，國軍是否有準備。邱國正回應，國軍會有超前部署，去年8月時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，共軍軍艦曾逼近 領海 領海怎麼算？ 沿岸國：以低潮線為基線，向外延伸12海里。但若海岸線曲折或者海岸附近有島嶼，可以選擇適當的海岸或島嶼作為基點，再以直線連接作為基線。

群島國：領土最遠端島嶼的遠點相連，向外延伸12海里。

1982年「聯合國海洋法公約」規定，漲潮時會露出水面的陸地區域才算是島嶼，因此若鼻北小島消失，可能影響日本的領海範圍。 資料來源：維基百科聯合國 看更多 關閉 基線外、貼著24浬鄰接區，但今年恐會更加逼近，甚至突入24浬接近到12浬領海線。

江啟臣詢問，「那就接近要打起來了」。邱國正回應：「沒有錯」，國防部的預先規劃就是如此，為避免讓共軍師出有名，國軍一直都很節制，不發起「第一擊」。

面對共軍海空實體不斷越界，「第一擊」定義該如何應對，邱國正說，過往的第一擊都是說「對方開第一槍，我方才還擊，我們不打第一槍」，但現在第一槍的定義，已經被中共的無人機、航空實體、氣球等取代，所以國軍不再做第一槍的反應。

邱國正強調，現在不論有何種類的航空實體進入一定的界線，「我就要做自衛打擊」，像是越接近12浬、國軍就越要先做準備，進入12浬領海界限內、就要射擊；另外，就算在模糊地帶，也會有一套處理方法。（編輯：林克倫）1120306