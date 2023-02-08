間諜氣球風波未歇 美眾院外委會主席仍欲率團訪台

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）在華府與北京正因所謂中國間諜氣球再次陷入緊張關係之際，美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾表示，他計劃在今年春天率領一個兩黨議員代表團訪問台灣。

彭博報導，麥考爾（Michael McCaul）今天受訪時說：「我想，向中國表明我們支持台灣很重要，這是一種震懾力量。我認為這麼做很重要。」

一名熟知內情的消息人士說，目前尚未敲定日程安排和成員名單，但此行可能會落在美國國會4月休會期間。一名被徵詢過意願的國會議員表示，已開始和一些民主黨議員接洽是否參與這次出訪。

麥考爾也透露，眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）可能會在今年稍晚或明年另行訪台。他說，無論議長何時前往，他都打算隨行。

麥卡錫辦公室今天拒絕就麥考爾的訪台行程置評，或進一步說明麥卡錫是否仍計劃親自訪台。

北京當局上個月敦促麥卡錫勿訪台，「切實恪守一個中國原則」，以避免重演類似前任議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台引發的緊張對峙。

麥卡錫上週在白宮回應，中國無權對他的行程置喙，他告訴記者，「我不認為中國能命令我在何時、何地能去哪裡」。

此外，美國聯邦眾議院金融服務委員會（House Financial Services Committee）擬於本週推出一項法案，若台灣受到威脅，將禁止中國官員使用美國銀行體系。

根據彭博彙整的資料，去年至少有37名美國議員訪問台灣，是10年來最多。共和黨參議員楊恩（Todd Young）1月17日訪台，成為今年來訪的首位美國議員。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1120208