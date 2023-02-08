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間諜氣球風波未歇 美眾院外委會主席仍欲率團訪台

2023/2/8 12:44（2/8 12:59 更新）
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美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾計劃今年春天率團訪問台灣。（中央社檔案照片）
美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾計劃今年春天率團訪問台灣。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）在華府與北京正因所謂中國間諜氣球再次陷入緊張關係之際，美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾表示，他計劃在今年春天率領一個兩黨議員代表團訪問台灣。

彭博報導，麥考爾（Michael McCaul）今天受訪時說：「我想，向中國表明我們支持台灣很重要，這是一種震懾力量。我認為這麼做很重要。」

一名熟知內情的消息人士說，目前尚未敲定日程安排和成員名單，但此行可能會落在美國國會4月休會期間。一名被徵詢過意願的國會議員表示，已開始和一些民主黨議員接洽是否參與這次出訪。

麥考爾也透露，眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）可能會在今年稍晚或明年另行訪台。他說，無論議長何時前往，他都打算隨行。

麥卡錫辦公室今天拒絕就麥考爾的訪台行程置評，或進一步說明麥卡錫是否仍計劃親自訪台。

北京當局上個月敦促麥卡錫勿訪台，「切實恪守一個中國原則」，以避免重演類似前任議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台引發的緊張對峙。

麥卡錫上週在白宮回應，中國無權對他的行程置喙，他告訴記者，「我不認為中國能命令我在何時、何地能去哪裡」。

此外，美國聯邦眾議院金融服務委員會（House Financial Services Committee）擬於本週推出一項法案，若台灣受到威脅，將禁止中國官員使用美國銀行體系。

根據彭博彙整的資料，去年至少有37名美國議員訪問台灣，是10年來最多。共和黨參議員楊恩（Todd Young）1月17日訪台，成為今年來訪的首位美國議員。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1120208

#麥考爾
#麥卡錫
#中國
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