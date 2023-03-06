更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽巴拿馬6局上灌6分 台灣1比11落後
首頁 / 政治

美軍東亞彈藥存放台灣？邱國正：正在談

2023/3/6 16:23（3/7 08:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
針對美軍在東亞地區的儲備彈藥是否改存放台灣，國防部長邱國正6日回應正在談。（中央社檔案照片）
針對美軍在東亞地區的儲備彈藥是否改存放台灣，國防部長邱國正6日回應正在談。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北6日電）國防部長邱國正今天在立法院備詢指出，國軍平常就有在檢討、盤點彈藥庫存量。至於美軍在東亞地區的儲備彈藥是否改存放台灣，邱國正回應，「這也正在談當中」。

國防部長邱國正上午赴立法院外交及國防委員會，針對「強化全民國防兵力結構調整方案與義務役役期延長之配套措施及整備規劃」進行專案報告，並備質詢。

國民黨立委江啟臣關切，台美間的軍事交流層級已提升至「營級」，美方有無可能在台灣重設軍事顧問團。邱國正回應，目前沒有這種考慮，也未聽聞美方有相關作為，但台美間的軍事交流不間斷。

江啟臣表示，國軍目前是否有儲放美軍彈藥。邱國正指出，國軍平常就有在檢討、盤點彈藥庫存量，這些都規範在戰備、整備範疇中，並非要等美方介入議題後才會討論。

江啟臣進一步詢問，美軍在東亞地區的儲備彈藥是否改存放到台灣。邱國正回應，「這也正在談當中」。江啟臣追問，哪一類的彈藥最多，邱國正表示，「私下再跟立委說明」。（編輯：謝佳珍）1120306

#邱國正
#江啟臣
#美軍
延伸閱讀
華爾街日報：美軍駐台數增逾3倍 加強訓練國軍學者：美擴增在台現役軍官人數 等同半承認台灣主權史上首次 國軍下半年將以營級部隊規模赴美交流美軍駐台不是秘密 泰晤士報：曝光時機才是重點
邱國正
傳麥卡錫將訪台 邱國正：共軍可能更逼近 進入12浬就射擊總統府副侍衛長下台 邱國正：疑涉用車餐費違規
江啟臣
馮世寬：退役官兵若違國安法 停退撫給付追討退休俸台美國安會談 立委：人事時地都有具體進展
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族