美軍東亞彈藥存放台灣？邱國正：正在談

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針對美軍在東亞地區的儲備彈藥是否改存放台灣，國防部長邱國正6日回應正在談。（中央社檔案照片）

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（中央社記者游凱翔台北6日電）國防部長邱國正今天在立法院備詢指出，國軍平常就有在檢討、盤點彈藥庫存量。至於美軍在東亞地區的儲備彈藥是否改存放台灣，邱國正回應，「這也正在談當中」。

國防部長邱國正上午赴立法院外交及國防委員會，針對「強化全民國防兵力結構調整方案與義務役役期延長之配套措施及整備規劃」進行專案報告，並備質詢。

國民黨立委江啟臣關切，台美間的軍事交流層級已提升至「營級」，美方有無可能在台灣重設軍事顧問團。邱國正回應，目前沒有這種考慮，也未聽聞美方有相關作為，但台美間的軍事交流不間斷。

江啟臣表示，國軍目前是否有儲放美軍彈藥。邱國正指出，國軍平常就有在檢討、盤點彈藥庫存量，這些都規範在戰備、整備範疇中，並非要等美方介入議題後才會討論。

江啟臣進一步詢問，美軍在東亞地區的儲備彈藥是否改存放到台灣。邱國正回應，「這也正在談當中」。江啟臣追問，哪一類的彈藥最多，邱國正表示，「私下再跟立委說明」。（編輯：謝佳珍）1120306