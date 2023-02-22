國軍將首次以營級部隊規模赴美交流精進訓練

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（中央社記者游凱翔台北22日電）知情人士透露，陸軍第542旅、333旅聯合兵種營，今年下半年將赴美交流，首次以「營級」規模赴外交流，深具意義；陸軍回應指出，涉外交流依規劃辦理，不評論細節。

中共軍機近年頻繁侵擾台灣防空識別區，且不時逾越台灣海峽中線，甚至在台灣周邊劃設演習區實彈射擊東風系列彈道飛彈；為防範中共可能對台灣的軍事行動，國軍除加強對美軍購、國造各項軍備外，並積極深化與友好國家交流，藉以強化部隊訓練及精進制度。

知情人士告訴中央社記者，陸軍第542旅、第333旅聯合兵種營（Combined Arms Battalion，CAB），今年下半年將赴美國交流；過去海軍陸戰隊、陸軍特種作戰指揮部官兵赴美交流，都是以「排級」、或最多「連級」赴美，此次交流首次達到「營級」規模，深具意義。

陸軍司令部對此表示，各項涉外軍事交流均依規劃辦理，相關細節援例不予評論。

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台灣因國際處境特殊，台美軍事訓練交流考量消息外流造成變化，多是由美方主動「官洩」，台灣方面從不證實這類議題。總統蔡英文去年10月接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時，曾透露美軍在台協訓國軍，但國防部長邱國正隨即強調，雙方僅屬交流範疇。

蔡總統去年12月30日赴澎湖視導特戰部隊實戰化射擊，軍方製作的解說背板罕見出現「台美協訓成果報告」內容；雖然國防部不予評論，但國軍包括聯合兵種營、特戰分遣隊、小部隊戰鬥等戰術及改革均源自美軍，相關人士指出，美軍派遣退役軍士官兵來台交流協訓國軍，已行之有年。（編輯：郭無患）1120222