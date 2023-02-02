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蕭美琴訪麥卡錫辦公室 游錫堃稱國會交流正常

2023/2/2 06:45（2/2 07:52 更新）
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立法院長游錫堃出 席華府國際宗教自由峰會後接受媒體訪問時，不願多談美國聯邦眾議院議長麥卡錫可能訪台計畫，但表示台美國會交流非常正常，中國反應過度。中央社記者江今葉華盛頓攝 112年2月2日
立法院長游錫堃出 席華府國際宗教自由峰會後接受媒體訪問時，不願多談美國聯邦眾議院議長麥卡錫可能訪台計畫，但表示台美國會交流非常正常，中國反應過度。中央社記者江今葉華盛頓攝 112年2月2日
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（中央社記者江今葉華盛頓1日專電）立法院長游錫堃今天不願多談美國聯邦眾議院議長麥卡錫可能訪台計畫，但表示台美國會交流非常正常，中國反應過度。駐美代表蕭美琴則被目擊前往麥卡錫辦公室拜會。

游錫堃今天上午出席國際宗教自由峰會（International Religious Freedom Summit）發表演說，並與美國國家民主基金會會長威爾森（Damon Wilson）對談。

美媒日前報導，麥卡錫（Kevin McCarthy）計畫春季訪台，外界好奇游錫堃此行是否會與麥卡錫會晤，是否會當面邀請他訪台。對此，游錫堃接受媒體訪問時未正面回應。

他表示，台灣國會與美國國會、行政官員保持密切交流，任何交流包括國會議員、議長到台灣訪問，在民主政治是非常正常現象，駐美處應會有密切交流與適當安排。

對於中國的抗議，游錫堃則表示，中國反應非常過度，民主國家國會交流十分正常，民主國家應該尊重各國人民意見。台美關係密切，國會交流是正常，不必反應過度，尤其是中國。

游錫堃過去曾呼籲美國承認台灣，在被問及是否會利用此次與美方友人見面時再次拋出這一議題時，游錫堃說，「我還是會，這是我的主張」。他在2018年10月提出時曾預測，未來10年，台灣在外交方面可以獲得美國承認，現在也有美國國會議員支持。

蕭美琴則表示，台灣國會與其他國家國會往來是數十年來傳統，是台灣人民熱情希望與國際接軌的一環，也是駐美代表處長期穩健推動的工作。未來也持續在此基礎以及美台之間共享價值基礎上，繼續歡迎來自全世界好朋友與台灣站在一起，關心台灣。

至於游錫堃是否會拜會麥卡錫或其他美國行政官員、國會議員，蕭美琴表示，游錫堃此行時間很短，華府停留時間可能比搭機時間還短，時間不多，代表處會盡量安排讓他有機會就一些想法與美方朋友交換意見。

在結束與台外媒的記者會後，蕭美琴被目擊前往國會山莊拜訪麥卡錫辦公室，不過她表示今天並未與麥卡錫碰到面。

問及是否有向麥卡錫幕僚提出訪台灣邀請時，蕭美琴表示，今天沒有特別規劃討論這一議題。

她指出，對所有關心台灣的議員、願意支持台灣的好朋友辦公室一向維持緊密溝通。對於台灣現在面臨的處境、關心的議題以及台美許多雙邊合作議題，也都會隨時與各辦公室保持聯繫。（編輯：陳正健）1120202

立法院長游錫堃（中）美東時間1日上午出席國際宗教自由峰會發表演說，並與美國國家民主基金會會長威爾森（右）對談。中央社記者江今葉華盛頓攝 112年2月2日
立法院長游錫堃（中）美東時間1日上午出席國際宗教自由峰會發表演說，並與美國國家民主基金會會長威爾森（右）對談。中央社記者江今葉華盛頓攝 112年2月2日
駐美代表蕭美琴美東時間1日被目擊前往美國聯邦眾議院議長麥卡錫辦公室拜會。她表示，今天沒有特別規劃討論麥卡錫訪台議題，駐美處與所有關心台灣的議員、願意支持台灣的好朋友辦公室一向維持緊密溝通。中央社記者江今葉華盛頓攝 112年2月2日
駐美代表蕭美琴美東時間1日被目擊前往美國聯邦眾議院議長麥卡錫辦公室拜會。她表示，今天沒有特別規劃討論麥卡錫訪台議題，駐美處與所有關心台灣的議員、願意支持台灣的好朋友辦公室一向維持緊密溝通。中央社記者江今葉華盛頓攝 112年2月2日
#游錫堃
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