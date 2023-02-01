捷克眾議長艾達莫娃3月底訪台 吳釗燮通話談雙邊合作發展

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（中央社記者黃雅詩台北1日電）外交部長吳釗燮今天與捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）視訊通話，重申台捷民主夥伴友好關係，並針對艾達莫娃3月率團訪台規畫、近期雙邊關係發展及多項合作議題廣泛交換意見。

外交部發布新聞稿指出，吳釗燮首先歡迎艾達莫娃將於3月底率團訪台，並提及前年訪問捷克時曾與艾達莫娃眾面晤，針對民主發展與多項雙邊合作議題交換意見，記憶猶新；樂見台捷在各領域的交流合作不斷開展與深化，捷克無懼威權政權的脅迫，堅守自由、民主、尊重人權的價值，持續增進雙邊情誼，深受台灣人民感佩與尊重。

吳釗燮也感謝捷克秉持共享價值與理念，與台灣共同支持及援助烏克蘭，台灣將秉持民主價值，繼續與捷克合作推動各項工作。

艾達莫娃表示，高度期待訪台之行，也提及近日捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）在選後即與總統蔡英文通話，彰顯捷克對台灣的支持及民主陣營團結的力量，相信台捷友好關係將在此基礎上持續推動及深化。

艾達莫娃並高度讚揚台灣為烏克蘭提供的各項協助，相信雙方在未來協助烏克蘭戰後重建事上有更多相互分享與合作的空間。

外交部表示，吳釗燮與艾達莫娃通話約20分鐘，雙方另就國立故宮博物院與捷克國家博物館舉行互展事宜、產業合作及應對威權主義複合式威脅等議題深入交換意見，氣氛友好融洽。

外交部指出，捷克與台灣是理念相近夥伴，雙方在許多領域建立緊密合作，攜手共同面對全球疫情、供應鏈危機及俄烏戰事等國際重大挑戰，捷克政府與人民並視台灣為重要民主合作夥伴，外交部將致力推動深化各層面交流及合作，促進兩國繁榮及人民福祉。（編輯：蘇龍麒）1120201