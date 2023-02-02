游錫堃訪美出席宗教自由峰會 強調抗中保台重要性

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）立法院院長游錫堃今天在美國華府出席國際宗教自由峰會，強調捍衛台灣民主的重要性。他指出，如果台灣落入中國共產黨勢力範圍，那麼自由燈塔將被摧毀，將對全世界構成威脅。

路透社報導，游錫堃在國際宗教自由峰會（International Religious Freedom Summit ）發表演說，猛烈批評中國政府對宗教少數群體的壓迫，並形容台灣是華語世界中唯一的民主政體。

他還強調，台灣位於全球主要海上航道的中心，並且身為重要的半導體生產者，具有戰略重要性。他提及：「捍衛台灣非常重要，尤其是保護台灣的民主。」

游錫堃指稱：「如果台灣落入中國共產黨的勢力範圍，那麼自由燈塔將被摧毀。中國可能會入侵第一島鏈，並對整個世界構成威脅。」

此外，他還說，全球約50%的航運越過台灣與中國之間的台灣海峽，因此台灣對全球貿易具有非常重要的經濟意義。

游錫堃提到：「而且，台灣生產最好的半導體晶片，對全球貿易也將非常重要。如果台灣無法獲得小心保護，對全球貿易及和平將非常危險。」。（譯者：陳正健）1120202