美專家：麥卡錫若與蔡總統加州會面 務實不挑釁

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（中央社台北7日電）英國「金融時報」報導，美國聯邦眾議院議長麥卡錫計劃4月與總統蔡英文在加州會晤，美國專家表示，這是一個務實又不挑釁的明智做法，可以避免北京重演去年的激烈反應。

「金融時報」（Financial Times）報導，麥卡錫（Kevin McCarthy）計劃4月初在加州會晤總統蔡英文，而不是台北，以避免刺激北京對台灣作出侵略性的回應。此外，蔡總統也將在加州雷根圖書館發表演說。

「美國之音」今天報導，華府智庫「保衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）學者辛格頓（Craig Singleton）上週曾於「華爾街日報」發表文章，建議麥卡錫與其訪問台灣，不如邀請蔡總統到華盛頓對美國國會發表演說，那既不至於發出正式承認台灣政府的訊號，又能達到支持台灣的目的。

辛格頓最新接受美國之音採訪時說，在加州見面的決定是一個有原則、務實，以及最不挑釁的可行選項，因為美國與台灣領導人正在增強關係並阻遏中國進一步的咄咄逼人行動。

但他也說，中國無疑會抗議蔡英文在加州的演說，甚至有可能發動「有限度的軍事演習」作為回應，不過北京的過度反應可能會造成反效果，因為它有可能被某些台灣人視為在2024年選舉前的不必要挑釁，而那反而將傷害北京所支持的國民黨的機會。

美國內華達州大學拉斯維加斯分校政治系助理教授王宏恩（Austin Wang）則表示，蔡總統選擇在美國與麥卡錫會面是聰明的；假如中國再度對台軍演，就更顯得中國不講道理，因為又不是美國人飛到台灣，而是事情實際發生在美國國土。但中國總不能對著美國國土軍演吧！

華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）執行主任蕭良其認為，中國對蔡英文在美國與麥卡錫會面的反應應該不至於過度激烈；北京將會抗議，如同它總是抗議美國國會議員與台灣總統會面一樣，但它的直接反應可能會比如果是眾院議長訪台要來得靜默一些。

不過儘管如此，但蕭良其說，重要的是要記住，這不一定表示麥卡錫不能或不會在晚一點的時候訪問台灣——或許甚至在年底之前這麼做。

蕭良其指出，麥卡錫仍然應該在任何有需要的時候訪問台灣，因為北京的政治目標是要在國際上孤立這個民主島嶼，而這種訪問是支持台灣與其人民的重要政治訊號，而且對鼓勵這個民主島嶼的國際支持者也有積極展示效果。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1120307