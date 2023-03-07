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麥卡錫蔡總統傳4月初加州會面 府：沒有評論

2023/3/7 10:02
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（中央社記者溫貴香台北7日電）英國「金融時報」報導，總統蔡英文4月初將訪問瓜地馬拉與貝里斯，過境美國期間，美國聯邦眾議院議長麥卡錫計劃與總統在加州會晤，總統府發言人Kolas Yotaka今天表示，對於報導內容沒有評論。若總統有任何出訪行程皆會循例對外說明。

英國「金融時報」報導，美國聯邦眾議院議長麥卡錫計劃與總統蔡英文在加州會晤，而不是台北，這個「場地的變更」與台灣方面對北京反應的顧慮、以及美中關係緊張有關。

「金融時報」（Financial Times）援引一名台灣官員的說法報導，當麥卡錫（Kevin McCarthy）表示，台灣方面對北京激烈反應的顧慮「合理」（reasonable），蔡總統的團隊則提議，「我們何不利用（在美國）過境的機會碰面」。

報導指出，蔡總統將訪問友邦瓜地馬拉和貝里斯；4月初的美國行是友邦訪問行程一部份。根據報導，總統將在加州與麥卡錫會晤，並在加州雷根圖書館（Reagan Library）發表演說。除了加州，蔡總統也將訪問紐約。加州是麥卡錫的選區。

Kolas上午回答中央社提問表示，對於該項報導沒有評論。若總統有任何出訪行程皆會循例對外說明。（編輯：蘇龍麒）1120307

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