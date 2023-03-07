傳麥卡錫將在美會蔡總統 立委：前所未有、意義重大

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇、王承中、吳昇鴻台北7日電）英媒報導，美國聯邦眾議院議長麥卡錫計劃與總統蔡英文在加州會晤。民進黨立委羅致政今天表示，總統過境美國已是常態性安排，能在美國本土見到美國議長則是前所未有，不論實質上或象徵意義上都相當重要。

英國「金融時報」報導，美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）計劃4月初在加州會晤總統蔡英文，而不是台北，以避免刺激北京對台灣作出侵略性的回應。此外，蔡總統也將在加州雷根圖書館演說。

對此，民進黨團幹事長鄭運鵬鄭運鵬今天在立法院接受媒體聯訪表示，麥卡錫上任眾議院議長後，就有很多訊息稱他有可能來台灣，如果蔡總統出訪美國與麥卡錫碰面，這也是很好的安排，樂觀其成，希望真的成行。

媒體追問，傳出府方協調在加州見面，是因為擔心兩岸局勢升溫；鄭運鵬說，只要台灣跟美國或其他友邦碰面，中國一定會有動作，但如果每次都顧慮到中國，什麼事情都不用做。

鄭運鵬表示，中國不應該介入台灣與世界各國任何對等的往來，如果害怕中國壓力，讓全世界不敢跟台灣往來，這才是最可怕的；全世界現在樂於與台灣有官方正式往來，甚至是與國會、政府的往來，這都值得鼓勵，對台灣也絕對有利。

外交學者出身的民進黨立委羅致政表示，總統過境美國已是常態性安排，能在美國本土見到美國議長則是前所未有，見面的地點和時間是考量因素，但與麥卡錫見面，不論實質上或象徵意義上都相當重要。

對於媒體報導會晤地點選在美國，是避免引起中國抗議，羅致政表示，中國沒有權力決定總統要在何時何地與誰見面。他說，台灣根據國家利益考量，儘管此次不在台灣會晤，未來仍不排除邀請對方訪台。

民進黨立委王定宇表示，台美雙方從以往到現在的默契，要等官方確認後才能證實和評論，但關於這件事有個基本鐵律，就是美國政要有完全自由和權力，選擇時間、方式拜訪台灣，或與台灣好友見面；台灣也有百分之百的權力和自由，在台灣接待任何想來台灣拜訪的國際好友，不容中國用任何方式進行干擾。

王定宇說，中國老是用武力或干擾方式，影響台灣對外的關係，特別是台美關係，而台美有基本默契，不能讓中國用威脅或經濟的方式，影響台美之間的互動方式，如果縱容，等於是鼓勵中國食髓知味、變本加厲，將不利於台灣或台美穩定。

王定宇指出，蔡總統是否會拜訪美國，這件事就靜待證實，但台美達到史上最好的關係，這點毋庸置疑。

外交學者出身的國民黨立委江啟臣接受中央社記者訪問表示，如果蔡總統出訪過境美國時與美國政要見面，這都是可以預期的，但由於目前兩岸情勢，加上美中因間諜氣球，導致雙邊關係還未完全恢復，可能蔡政府也有向美方表達，如果麥卡錫今年來台，後續可能引發緊張關係及種種的不確定性。

江啟臣指出，蔡總統在美國與麥卡錫見面可能是權宜的做法，但並不代表麥卡錫未來就不會訪台了。美國眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格日前就曾透露，麥卡錫可能在2024年初台灣大選後訪台，也就間接證實麥卡錫訪台時間只是往後延。（編輯：翟思嘉）1120307