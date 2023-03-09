更多編輯台推薦新聞：
影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄
娛樂

影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
蔡總統會麥卡錫
新聞專題
蔡總統會麥卡錫5/14
首頁 / 政治

徐佳青：蔡總統過境美國 僑委會將舉辦4場僑宴

2023/3/9 12:28（3/9 15:07 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北9日電）外媒報導，總統蔡英文4月出訪過境美國。僑委會委員長徐佳青今天證實，總統過境美國，僑委會將舉辦4場僑宴，美東地區確定在紐約，美西可能在洛杉磯，目前已有規劃初步草案與日期。

彭博（Bloomberg）7日報導，美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）證實計劃今年在美國會見總統蔡英文，但強調這次會面並不代表排除日後的台灣行。總統府、外交部8日均回應，總統出訪及過境安排，原本就行之有年，各單位正在就相關計畫進行溝通籌備，相關行程的規劃，將在定案後適時向各界說明。

僑務委員會委員長徐佳青上午赴立法院外交及國防委員會報告業務，並備質詢。

國民黨立委陳以信指出，蔡總統本月底、下月初可能訪美，僑委會是否接到命令舉辦僑宴。徐佳青回應，昨天有召開會議，確實有收到相關訊息。

至於在美國哪個區域舉辦僑宴，徐佳青表示，還沒完全確定，因為還有中美洲行程，但基本上應舉辦4場；美東地區確定在紐約，美西可能在洛杉磯，但洛杉磯區域大，確切地點待議。徐佳青說自己會隨行，目前已規劃初步草案與日期。

民進黨立委趙天麟關切，疫情解封後僑委會的出訪計畫。徐佳青回應，在重要國家政策方針下安排出訪是業務重點，今年元首外交更是重中之重；趙天麟追問是否有具體計劃，徐佳青表示，有具體計畫，但未詳細說明。（編輯：郭無患）1120309

#徐佳青
#僑委會
#趙天麟
徐佳青
徐佳青：法警證實中共海外警察網攻台灣華語文學習中心台美人紀念228 蕭美琴：認識傷痛才能走向團結
趙天麟
日媒指9成退役軍官赴中賣情報 陳建仁：子虛烏有台美貿易倡議5議題獲共識 未來可望簽行政協定
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
蔡總統加州會麥卡錫 美國務院強調符合長年政策