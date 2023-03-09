徐佳青：蔡總統過境美國 僑委會將舉辦4場僑宴

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（中央社記者游凱翔台北9日電）外媒報導，總統蔡英文4月出訪過境美國。僑委會委員長徐佳青今天證實，總統過境美國，僑委會將舉辦4場僑宴，美東地區確定在紐約，美西可能在洛杉磯，目前已有規劃初步草案與日期。

彭博（Bloomberg）7日報導，美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）證實計劃今年在美國會見總統蔡英文，但強調這次會面並不代表排除日後的台灣行。總統府、外交部8日均回應，總統出訪及過境安排，原本就行之有年，各單位正在就相關計畫進行溝通籌備，相關行程的規劃，將在定案後適時向各界說明。

僑務委員會委員長徐佳青上午赴立法院外交及國防委員會報告業務，並備質詢。

國民黨立委陳以信指出，蔡總統本月底、下月初可能訪美，僑委會是否接到命令舉辦僑宴。徐佳青回應，昨天有召開會議，確實有收到相關訊息。

至於在美國哪個區域舉辦僑宴，徐佳青表示，還沒完全確定，因為還有中美洲行程，但基本上應舉辦4場；美東地區確定在紐約，美西可能在洛杉磯，但洛杉磯區域大，確切地點待議。徐佳青說自己會隨行，目前已規劃初步草案與日期。

民進黨立委趙天麟關切，疫情解封後僑委會的出訪計畫。徐佳青回應，在重要國家政策方針下安排出訪是業務重點，今年元首外交更是重中之重；趙天麟追問是否有具體計劃，徐佳青表示，有具體計畫，但未詳細說明。（編輯：郭無患）1120309