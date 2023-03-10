金融時報：蔡總統3/30紐約演說 美智庫將頒全球領導力獎

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英國「金融時報」報導，總統蔡英文3月30日將在紐約一場由華府智庫「哈德遜研究所」贊助的活動演講，並接受該智庫頒發「全球領導力獎」。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳韻聿倫敦9日專電）英國「金融時報」報導，總統蔡英文3月30日將在紐約一場由華府智庫「哈德遜研究所」贊助的活動演講，並接受該智庫頒發「全球領導力獎」。訪問美國期間，蔡總統也將與聯邦眾議院議長麥卡錫會晤。

「金融時報」（Financial Times）援引數名知情人士說法報導，蔡總統將在紐約演說並獲頒哈德遜研究所（Hudson Institute）的全球領導力獎（Global Leadership Award）。這個年度獎項歷年受獎者包括前美國國務卿季辛吉（Henry Kissinger）、媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）。

根據哈德遜研究所官網，全球領導力獎表揚終身成就以及對促進民主、自由市場和經濟成長、創新、國家安全及強健公民社會有功並展現戰略領導力的人士。

「金融時報」近日發自華府和台北的報導指出，蔡總統將訪問友邦瓜地馬拉和貝里斯，行程包括在美國過境，預計4月初與 麥卡錫 麥卡錫小檔案 生日：1965年1月26日

出身：美國加州

黨籍：共和黨

學歷：加州州立大學貝克斯菲爾德分校

經歷：美國眾院議長、多數黨領袖、少數黨領袖、國會第20選區眾議員 在外交議題屬對中強硬派，曾籌組眾院「中國工作小組」對抗中國威脅，2023年1月當選眾議院議長後成立「中國特別委員會」，以揭露並打擊中共對美網路、貿易與軍事威脅。 面對台灣屬友台派，擔任共和黨領袖期間多次為台執言，包括表態支持台灣參與國際組織、呼籲美方加速對台軍售等；2016年蔡英文當選總統時他也特別推文恭賀。 看更多 關閉 （Kevin McCarthy）在加州會晤，並應邀在加州雷根圖書館（Reagan Library）發表演說。加州是麥卡錫的選區。

報導發布後，中國駐美大使館表示，堅決反對美台之間「所有形式的官方互動」。報導指出，考量台灣方面對中國軍事回應的顧慮，麥卡錫「同意」與蔡總統在加州會面，而不是在台北。「金融時報」本月稍早的報導提到，蔡總統「說服」麥卡錫在加州會晤。

今年1月就任聯邦眾議院議長、共和黨籍的麥卡錫去年夏天曾說，有意在當選議長後訪問台灣。

麥卡錫近日證實將在加州與蔡總統會晤，但指出這不意味他未來不會訪台。他強調，「中國不能告訴我去哪裡、或者什麼時候去」。

哈德遜研究所婉拒對「金融時報」評論。蔡總統辦公室尚未就她在紐約的行程作出回應。（編輯：楊昭彥）1120310