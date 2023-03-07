美國若在台預儲彈藥 學者：等於視同台灣為準盟邦

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美軍是否在台灣預儲彈藥引起討論，戰略學者7日表示，預儲彈藥目的在應對潛在危機，更象徵台灣為「準盟邦」。（中央社檔案照片）

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（中央社記者游凱翔、吳昇鴻台北7日電）美軍是否在台灣預儲彈藥引起討論，戰略學者今天表示，預儲彈藥目的在應對潛在危機，以利美軍部隊輕裝抵達危機點，更象徵台灣為「準盟邦」，但此舉是否被中方解讀為跨越紅線，相關措施務必審慎。

國防部長邱國正6日在立法院答覆立委質詢，有關美軍在東亞地區的儲備彈藥是否改存放台灣一事，邱國正回應，「這也正在談當中。」立法院會今天繼續進行施政總質詢，邱國正列席總質詢前接受媒體聯訪時說明，美國國防授權法中提到，在危急狀況下才會有這種作法，但是現在都還在評估研議。很多議題都可以研議，但還沒有定案。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲告訴中央社記者，預先儲備彈藥是美國軍事文化中很重要的一環，目的是應對潛在軍事危機，此類作法在歐洲、中東及韓國均有，當有危機出現時，美國本土國民兵、正規軍得以輕裝快速前往危機地點，提高應對速度。

蘇紫雲提到，美軍過去協防台灣時，在台中清泉崗基地、台南基地都儲存彈藥，美軍對這套標準作業程序相當熟悉，未來如果依美國防授權法進行，可能會重新興建、加固或租用庫房來儲存彈藥。

他指出，隨著中共軍力擴張，美方部分人士建議比照美軍對以色列、北約的戰備計畫，將台灣納入戰備儲備計畫，首先是擔憂一旦台海啟戰，中共已有能力封鎖台灣，要對台灣進行補給有相當風險；其次是美國海空軍任務需求，如能使用台灣的基地，在處理南海、東海問題時自然享有地緣便利，且台美間強化「作戰互通性」，彈藥補給可相互流通支援。

蘇紫雲認為，無論戰事發生時美軍是否派兵，若能預先儲存美方彈藥在台灣，印證美軍落實協助台灣的承諾，更重要的是形同一次幫台灣打通「準盟邦」的任督二脈，對區域情勢產生正向意義，也就是以實力來確保和平。

至於中國是否會認為此舉逾越紅線，蘇紫雲認為，頻頻越紅線的是中國自己，台灣是將紅線推回去，且中華民國依照國際法可以有自衛能力，最重要的是「自助才會人助」。

國家政策研究基金會副研究員揭仲接受中央社訪問認為，現階段談論美軍預儲彈藥恐言之過早，原因在於美國國防授權法中雖然提及，但撥款法案中仍無相關計畫，且台灣如果未與美方事前溝通，單由國防部長披露此案，恐引起美方的困擾。

揭仲認為，美國行政部門對此案可能會採取較為保留的態度，原因在於可能衝擊美中台關係，且中國是否有可能解讀此舉為「跨越紅線」；另外，從儲備彈藥地點的選擇、興建、運送彈藥均需要一段時間，在這段時間內區域情勢難料，因此若能將彈藥預置在本身已有美軍基地、運輸至台灣時間短的日本沖繩，應該是更好的選擇，也不至於衝擊區域情勢。

揭仲建議，與其討論在台灣預先儲備美軍彈藥，不如敦促美方將台灣軍購的彈藥及儎台儘速交貨。

前空軍副司令張延廷指出，面對各國關注台海緊張局勢升高，美軍考慮將菲律賓、韓國等周邊國家的儲備彈藥存放於台灣是「超前部署」的作為，避免危機出現措手不及。

他提到，台灣是海島國家，四面環海並無陸地補給線，一旦出現戰火，只能仰賴海、空運運輸戰備物資，美方考量台灣地緣因素，事先在前線存放彈藥，避免因運補中斷而缺乏武器。

張延廷表示，美軍此舉為「具體化作為」，不再只是紙上談兵，根據俄烏戰爭經驗，美方將思考在任何可能的戰爭之前先做足準備。（編輯：郭無患）1120307