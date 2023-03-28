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蔡總統29日出訪瓜地馬拉貝里斯 4/5過境美國擬會麥卡錫

2023/3/28 18:22（3/28 22:06 更新）
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總統蔡英文29日啟程赴友邦瓜地馬拉、貝里斯國是訪問，回程過境洛杉磯時擬會美國眾議院議長麥卡錫（左）。（左圖取自facebook.com/SpeakerMcCarthy；右圖為中央社檔案照片）
總統蔡英文29日啟程赴友邦瓜地馬拉、貝里斯國是訪問，回程過境洛杉磯時擬會美國眾議院議長麥卡錫（左）。（左圖取自facebook.com/SpeakerMcCarthy；右圖為中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北28日電）總統蔡英文29日啟程赴友邦瓜地馬拉、貝里斯國是訪問，去程過境美國紐約，據報導將領取哈德遜研究所頒發的「全球領導力獎」，回程過境洛杉磯，擬會晤美國眾議院議長麥卡錫。

蔡總統3月29日將展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境紐約，再依序訪問瓜地馬拉、貝里斯兩友邦，返程過境洛杉磯，期間將與選區位於加州的麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，4月7日返抵台灣，全程10天9夜。

根據外交部行程規劃，蔡總統3月29日中午啟程，台灣時間30日凌晨3時抵達紐約，預計停留2夜。

根據外國媒體報導，蔡總統30日將在紐約一場由華府智庫「哈德遜研究所」贊助的活動演講，並接受該智庫頒發「全球領導力獎」。

結束過境紐約行程，蔡總統於台灣時間4月1日凌晨抵達友邦瓜地馬拉，將與僑界代表、技術團人員及役男茶敘，接著出席軍禮歡迎儀式、兩國元首會談並對媒體發表談話，瓜國總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）將贈勳蔡總統，並以國宴歡迎蔡總統。

蔡總統訪問瓜地馬拉第2天將參訪蒂卡爾（Tikal）國家公園、第3天參加齊瑪德南戈醫院贈交儀式後，離開瓜地馬拉轉往貝里斯訪問。

蔡總統預計台灣時間4月3日抵達國是訪問第2站貝里斯，根據外交部規劃，3日上午6時抵達貝里斯國際機場、接受軍禮歡迎後，晚上見證兩國外長簽署雙邊技術合作協定暨筆電贈交儀式。

第2天行程安排與貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）雙邊會談、在貝里斯國會演說以及接受貝國參眾兩院呈遞友台動議後，視察貝里斯羊隻品種改良的「貝羊計畫」等。第3天參加貝里斯「婦女賦權計畫成果展」後，結束貝里斯訪問行程。

蔡總統預計台灣時間4月5日上午10時45分抵達美國洛杉磯，根據外媒報導，蔡總統除會晤麥卡錫外，也將在雷根圖書館發表演說，美國眾議院「中國問題特別委員會」主席、共和黨籍眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）日前表示，他將隨麥卡錫一起與蔡總統會晤。

蔡總統預計4月7日返抵台灣，針對總統過境紐約與洛杉磯期間的行程安排，外交部長吳釗燮日前在立法院答詢表示，要與美方達到共同同意相關行程安排的時候，才會對外宣布；過境安排秉持舒適、安全、便利、尊嚴四原則。（編輯：謝佳珍）1120328

#蔡英文
#麥卡錫
#瓜地馬拉
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