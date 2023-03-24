更多編輯台推薦新聞：
專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事
文化

專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡
文化

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反
政治

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票1-2月千萬得主 幸運兒全家花58元買吐司抱走大獎
首頁 / 政治

蔡總統擬加州會麥卡錫 美學者：符合慣例且更合適

2023/3/24 15:02（3/24 15:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國史丹福大學胡佛研究所學者祁凱立（Kharis Templeman）認為，蔡英文總統擬於加州會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），符合過去慣例且地點也更為合適。中央社記者張欣瑜舊金山攝 112年3月24日
美國史丹福大學胡佛研究所學者祁凱立（Kharis Templeman）認為，蔡英文總統擬於加州會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），符合過去慣例且地點也更為合適。中央社記者張欣瑜舊金山攝 112年3月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張欣瑜舊金山23日專電）總統蔡英文將出訪中美洲友邦並過境美國，胡佛學者祁凱立表示，蔡總統擬於加州會晤美國眾議院議長麥卡錫，符合過去慣例且地點更為合適；台美互動持續增加、關係良好。

祁凱立（Kharis Templeman）為美國史丹佛大學智庫胡佛研究所（Hoover Institution）「台灣在印太地區計畫」主任，研究台灣政治和亞太地區安全議題超過20年，經常主持與台灣議題相關研討會。

總統蔡英文將出訪中美洲友邦並過境美國紐約和洛杉磯，外媒報導，蔡總統將在加州雷根圖書館發表演說並會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。祁凱立近期接受中央社訪問表示，蔡總統2018年曾參訪雷根圖書館，且任內過境美國也經常和國會議員會面，此行符合過去慣例。

另外，祁凱立認為前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月已訪台並與蔡總統會面，麥卡錫再訪台象徵意義似乎有限，此次會晤地點更加合適。

談到台美中關係，祁凱立指出，美國一中政策不變，但美國總統拜登（Joe Biden）任內，越來越多美國國會議員和外交政策人員訪台，台美關係良好，雙方充分理解並互動。

近期美中緊張情勢升溫，史丹佛大學部分研究中國軍事安全的專家認為，中國國家主席習近平會不惜與美國一戰以侵犯台灣。祁凱立對此持較為保留態度，不過他認為美國應清楚讓北京理解，基於美國對台承諾，中國若持續升高軍事威脅，美國也會增強對台灣及區域的防衛。

祁凱立在史丹佛大學從事各項工作10年，專精台灣議題，在促進外界對台灣的認識上，他感受到明顯的變化，從最開始熱度不高，到大眾對台灣經濟表現、社會活力和國際關係的知識顯著增加，讓他深受鼓舞。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

不過，過去一年因為俄烏戰爭爆發，很多人看到烏克蘭情勢聯想到台灣，祁凱立認為關注度增加不是壞事，但他並不認為能夠完全相提並論。

他表示，台美夥伴關係從歷史發展、經濟合作等面向來看，都比美國和烏克蘭之間的關係再更深化，以美國對烏克蘭提供的援助程度來看，北京應該從台美之間的互動意識到若對台動武，美國將以強烈方式做出回應。（編輯：陳惠珍）1120324

#祁凱立
#麥卡錫
#美國
麥卡錫
美眾院中國委員會主席 將隨麥卡錫加州會蔡總統總統蔡英文過境美國 白宮：對台關係維持不變
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族