蔡總統擬加州會麥卡錫 美學者：符合慣例且更合適

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美國史丹福大學胡佛研究所學者祁凱立（Kharis Templeman）認為，蔡英文總統擬於加州會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），符合過去慣例且地點也更為合適。中央社記者張欣瑜舊金山攝 112年3月24日

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（中央社記者張欣瑜舊金山23日專電）總統蔡英文將出訪中美洲友邦並過境美國，胡佛學者祁凱立表示，蔡總統擬於加州會晤美國眾議院議長麥卡錫，符合過去慣例且地點更為合適；台美互動持續增加、關係良好。

祁凱立（Kharis Templeman）為美國史丹佛大學智庫胡佛研究所（Hoover Institution）「台灣在印太地區計畫」主任，研究台灣政治和亞太地區安全議題超過20年，經常主持與台灣議題相關研討會。

總統蔡英文將出訪中美洲友邦並過境美國紐約和洛杉磯，外媒報導，蔡總統將在加州雷根圖書館發表演說並會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。祁凱立近期接受中央社訪問表示，蔡總統2018年曾參訪雷根圖書館，且任內過境美國也經常和國會議員會面，此行符合過去慣例。

另外，祁凱立認為前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月已訪台並與蔡總統會面，麥卡錫再訪台象徵意義似乎有限，此次會晤地點更加合適。

談到台美中關係，祁凱立指出，美國一中政策不變，但美國總統拜登（Joe Biden）任內，越來越多美國國會議員和外交政策人員訪台，台美關係良好，雙方充分理解並互動。

近期美中緊張情勢升溫，史丹佛大學部分研究中國軍事安全的專家認為，中國國家主席習近平會不惜與美國一戰以侵犯台灣。祁凱立對此持較為保留態度，不過他認為美國應清楚讓北京理解，基於美國對台承諾，中國若持續升高軍事威脅，美國也會增強對台灣及區域的防衛。

祁凱立在史丹佛大學從事各項工作10年，專精台灣議題，在促進外界對台灣的認識上，他感受到明顯的變化，從最開始熱度不高，到大眾對台灣經濟表現、社會活力和國際關係的知識顯著增加，讓他深受鼓舞。

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不過，過去一年因為俄烏戰爭爆發，很多人看到烏克蘭情勢聯想到台灣，祁凱立認為關注度增加不是壞事，但他並不認為能夠完全相提並論。

他表示，台美夥伴關係從歷史發展、經濟合作等面向來看，都比美國和烏克蘭之間的關係再更深化，以美國對烏克蘭提供的援助程度來看，北京應該從台美之間的互動意識到若對台動武，美國將以強烈方式做出回應。（編輯：陳惠珍）1120324