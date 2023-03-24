美眾院中國委員會主席 將隨麥卡錫加州會蔡總統

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（中央社記者徐薇婷華盛頓23日專電）總統蔡英文下週將出訪中美洲，期間過境美國紐約與洛杉磯。美國眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格今天表示，他將隨眾議院議長麥卡錫一起與蔡總統會面。

蔡總統3月29日將展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境紐約，再依序前往瓜地馬拉、貝里斯兩友邦進行訪問，返程時過境洛杉磯，期間將與選區位於加州的麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，4月7日返抵台灣，全程為期10天9夜。

眾議院「中國問題特別委員會」今天晚間召開成立以來第2場聽證會，聚焦中國在新疆種族滅絕行徑。

身為主席的共和黨籍眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）會後接受媒體訪問，被問到是否計劃於蔡總統過境美國期間與她會面，他大方表示，將隨麥卡錫一起與蔡總統會晤。

至於他想當面向蔡總統說些什麼，蓋拉格指出，他近期訪台曾與蔡總統談話，對她提出的認知作戰概念印象深刻，希望這次會面能讓蔡總統向其他議員說明中共所作所為，是如何恫嚇脅迫台灣，破壞台灣自由。

蓋拉格曾於2月下旬秘密訪問台灣4天，期間晉見蔡總統，也與副總統賴清德、國防部長邱國正及情報首長會面。

台灣人公共事務會（FAPA）近日發起連署，呼籲台美人透過選區議員，遊說麥卡錫及參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）邀請蔡總統訪問華府。

對此，蓋拉格未有明顯表態，僅表示要看蔡總統想不想來。（編輯：張芷瑄）1120324