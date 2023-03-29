華爾街日報：蔡總統過境美國 美中關係再受考驗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

總統蔡英文29日出訪中美洲友邦瓜地馬拉和貝里斯，去、回程均過境美國。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約28日專電）總統蔡英文出訪前夕，華爾街日報報導，美中近幾個月因俄烏戰爭、中國偵察氣球闖入美國領空等議題對立，蔡總統訪問友邦途中過境美國，可能決定美中關係是否會進一步惡化。

蔡總統29日將展開「民主夥伴共榮之旅」，赴中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯國是訪問，去程過境紐約，回程過境洛杉磯期間計劃會晤美國聯邦眾議院議長 麥卡錫 麥卡錫小檔案 生日：1965年1月26日

出身：美國加州

黨籍：共和黨

學歷：加州州立大學貝克斯菲爾德分校

經歷：美國眾院議長、多數黨領袖、少數黨領袖、國會第20選區眾議員 在外交議題屬對中強硬派，曾籌組眾院「中國工作小組」對抗中國威脅，2023年1月當選眾議院議長後成立「中國特別委員會」，以揭露並打擊中共對美網路、貿易與軍事威脅。 面對台灣屬友台派，擔任共和黨領袖期間多次為台執言，包括表態支持台灣參與國際組織、呼籲美方加速對台軍售等；2016年蔡英文當選總統時他也特別推文恭賀。 看更多 關閉 （Kevin McCarthy），預定4月7日返台。

報導引述未具名官員和知情人士表示，美國總統拜登政府部分官員擔心蔡總統此行會給北京如去年夏季在台灣周邊發動軍事演習的藉口，或以其他方式損害台灣安全。蔡總統過境紐約前，美方官員不斷提醒蔡政府確保此行符合往例，同時敦促北京不要激烈反應。

據報導，拜登政府憂慮之一是華府保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）預定30日在紐約閉門活動中向蔡總統頒發「全球領導力獎」（Global Leadership Award）。

前美國總統川普執政時擔任國務卿的蓬佩奧（Mike Pompeo）現任哈德遜研究所研究員，去年3月訪台演講時敦促美國正式外交承認台灣。拜登政府多次重申美方對台政策不變。

蔡總統回程預定在洛杉磯市中心西北約64公里的雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）會晤麥卡錫，聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）等共和黨籍國會議員也可能出席。

報導寫道，台灣總統訪美一向是受妥善處理的事，華府試圖向台灣領導人展現美方支持，也要避免北京有強硬報復的藉口。三方政府如何處理蔡總統這次過境美國，可能決定美中關係是否會進一步惡化。

華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）說，蔡總統這次過境如不妥善處理，可能引發軒然大波，中方最後高調展現軍力，美中之間產生更多摩擦。

北京曾對蔡總統此行表達不滿，上週末與宏都拉斯建交，中華民國與邦誼82年的宏都拉斯斷交。

拜登政府官員說，台灣總統多年來過境美國數十次，蔡總統也多次過境美國，北京反彈力道都很小。美國國務院表示：「這次過境符合美方長期政策，北京沒有理由指鹿為馬，或當作過度反應的藉口。」

報導寫道，中國仔細檢視蔡總統這次過境美國，從中尋找美台測試北京容忍極限的跡象；台灣領導人曾多次突破極限，嘗試展現他們在美國的影響力。麥卡錫若在加州會見蔡總統，將是台灣過境外交展開以來，在美國領土會晤台灣總統層級最高的美方政治人物。

據報導，華府為緩和美中緊張關係，嘗試安排拜登與中國國家主席習近平通話，3月稍早遭北京回絕。中方官員說，北京希望先觀察蔡總統訪美情形，再決定是否同意領袖層級通話。

去年8月，時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中方隨即在台灣周邊發動大規模軍事演習，台海局勢緊張，美中摩擦加劇。今年初美中關係原本趨於緩和，但美方發現中國偵察氣球飛越北美後加以擊落，激怒中國領導階層，雙方高層對話延宕。

美中立場也因去年2月爆發的俄烏戰爭而壁壘分明。美國制裁俄羅斯並持續援助烏克蘭，中俄則深化雙邊貿易關係。習近平上週赴莫斯科會晤俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），嘗試將自身定位為潛在調停者，並將華府軍援基輔描繪為不負責任。（編輯：陳政一）1120329