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蔡英文出訪若晤麥卡錫 國台辦：將堅決回擊

2023/3/29 12:19
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（中央社記者李雅雯台北29日電）總統蔡英文中午將率團出訪中美洲，期間過境美國。中國大陸國台辦表示，若與美國眾議院議長麥卡錫接觸，將嚴重違反一個中國原則，對此堅決反對，必將採取措施堅決回擊。

國台辦發言人朱鳳蓮29日上午在記者會上表示，敦促美國恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，不安排蔡英文「過境」訪問甚至與美國官方接觸，「以實際行動兌現不支持台獨的嚴肅承諾」。

朱鳳蓮聲稱，「所謂『過境』本質上是『倚美謀獨』挑釁行徑」，企圖製造「一中一台」、「兩個中國」等違反「一個中國原則」事件，「伺機在國際上兜售『台獨』主張，謀求美國反華勢力支持」。

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朱鳳蓮指出，「如果與美眾議長麥卡錫（Kevin McCarthy）接觸，將是又一起嚴重違反一個中國原則和損害中國主權和領土完整，破壞台海和平穩定的挑釁，我們對此堅決反對，必將採取措施堅決回擊」。

蔡英文29日將展開「民主夥伴共榮之旅」，率團出發前往中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯進行國是訪問，去程過境美國紐約，回程在洛杉磯停留時，預料將會晤麥卡錫。（編輯：唐佩君）1120329

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