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蔡總統睽違3年出訪拚外交 專機上證實過境紐約洛杉磯

2023/3/29 15:13（3/29 15:51 更新）
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總統蔡英文29日展開「民主夥伴共榮之旅」，啟程出訪瓜地馬拉、貝里斯，來回分別過境美國紐約與洛杉磯。蔡總統透過機上廣播對團員指出，這10天的行程請大家跟著一起拚、為台灣的外交努力。中央社記者趙世勳攝 112年3月29日
總統蔡英文29日展開「民主夥伴共榮之旅」，啟程出訪瓜地馬拉、貝里斯，來回分別過境美國紐約與洛杉磯。蔡總統透過機上廣播對團員指出，這10天的行程請大家跟著一起拚、為台灣的外交努力。中央社記者趙世勳攝 112年3月29日
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（中央社記者溫貴香台北29日電）總統蔡英文今天出訪瓜地馬拉、貝里斯，來回分別過境美國紐約與洛杉磯。蔡總統專機起飛後，4架F-16戰機伴飛，向總統致敬。她透過機上廣播對團員指出，這10天的行程請大家跟著一起拚、為台灣的外交努力。

因疫情期間未出訪，睽違3年後，蔡總統啟程展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境紐約，再依序前往瓜地馬拉、貝里斯兩友邦進行訪問，返程時過境洛杉磯，期間將與選區位於加州的美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，4月7日返抵台灣，全程為期10天9夜。

總統在機場發表談話後隨即登上專機，飛機起飛後，4架F-16戰機伴飛，向總統致敬。

蔡總統也在機上發表簡短談話表示，此行回應友邦誠摯邀請並且深化與民主夥伴的合作交流，將前往瓜地馬拉與貝里斯訪問，途中會過境美國紐約與洛杉磯，藉這個機會感謝出訪處理大小事宜的人員，也歡迎媒體的參與，希望透過媒體的報導，讓出訪成果傳遞出去。

總統也謝謝華航全體機組人員也是為台灣拚外交的一分子，華航機組人員專業的態度與周到的服務，讓訪團更能專注精神完成這次的出訪。

總統表示，飛機降落後將展開一連串緊湊的行程，10天的行程請大家跟著一起拚、為台灣的外交努力。

總統機上談話後，外交部長吳釗燮也到機艙向隨團的媒體打招呼致意。他表示，3年沒有出訪，這次是對外交部操兵的好機會。

至於是否擔心到美國過境，中國動員抗議滋擾，吳釗燮表示，還好，美國警方會與台灣方面保持聯繫，應該是不會有問題。

被問到中國方面認為總統與麥卡錫會面是一種嚴重的挑釁，吳釗燮表示，對中國來說什麼事都是挑釁。總統出訪是經常性的作為，與其他國家的貴賓互動，這也是正常安排的一部分。

吳釗燮說，中國過度反應，而且說法很不妥適，外交部的責任就是確保與其他國家往來的機會。（編輯：林興盟）1120329

#吳釗燮
#台灣
#中國
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