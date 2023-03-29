蔡英文擬晤麥卡錫北京怒 陸委會：中共無權置喙

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北29日電）總統蔡英文率團出訪中美洲友邦，期間過境美國。中國大陸國台辦表示「堅決反對」；陸委會強調，中華民國與友好國家互動是正當權利，也是台灣民眾的期待，中共無權置喙。

陸委會29日透過書面表示，總統出訪邦交國及過境美國安排，過去已有慣例。中華民國是主權國家，與友好國家互動往來是正當權利，也是台灣民眾的期待，中共無權置喙。

陸委會強調，「民主夥伴共榮之旅」深化友邦交流合作，展現台灣是國際社會的良善力量，也是全球經濟的關鍵力量，不會因為外來壓力阻撓台灣走向世界的決心。

陸委會呼籲北京當局，對於蔡英文出訪應以平常心看待，切勿誤判情勢，刻意升高台海緊張、破壞兩岸關係。

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮29日上午在記者會上表示，敦促美國恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，不安排蔡英文「過境」訪問甚至與美國官方接觸，「以實際行動兌現不支持台獨的嚴肅承諾」。

朱鳳蓮說，「如果與美眾議長麥卡錫（Kevin McCarthy）接觸，將是又一起嚴重違反一個中國原則和損害中國主權和領土完整，破壞台海和平穩定的挑釁，我們對此堅決反對，必將採取措施堅決回擊」。（編輯：邱國強）1120329