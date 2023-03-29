蔡總統將過境美國 中國外交部：已多次提出交涉

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（中央社台北29日電）總統蔡英文中午率團出訪中美洲，期間將過境美國。中國外交部今天聲稱，中方已經多次就蔡英文過境美國向美方提出交涉。不是中方過度反應，而是美方一味縱容支持「台獨」分裂勢力。

蔡總統此行過境美國期間，將與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面。中國國務委員兼外交部長秦剛昨天說，中美關係正處於兩國建交以來的歷史低點。

據澎湃新聞，中國外交部29日下午舉行例行記者會，有記者提問，美國政府高級官員近日表示，中方沒有理由以蔡英文本週過境美國為藉口做出過度反應。該官員還表示，此次行程完全符合過去幾十年來的實踐。中方對此有何評論？

中國外交部發言人毛寧聲稱，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣當局領導人以任何名義、任何理由「竄美」，堅決反對美方違反一個中國原則，與台灣當局進行任何形式的接觸。

她宣稱，中方已經多次就蔡英文「過境竄美」問題向美方提出嚴正交涉，過去的錯誤不能為今天的錯誤開脫，犯錯次數的疊加不能提供任何合法性。

毛寧聲稱，「台灣當局」領導人赴美「過境」是假，謀求「突破」，宣揚「台獨」是真，不是中方過度反應，而是美方一味縱容支持「台獨」分裂勢力，性質惡劣。製造問題、挑起事端的不是中方，而是美方和「台獨」分裂勢力。

她說，中方敦促美方恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」規定，確實將美國領導人作出的不支持「台獨」，不支持兩個中國或一中一台的承諾落到實處，停止任何形式的美台官方往來，停止升級美台實質關係，停止虛化、掏空一個中國原則，停止一邊聲稱要為中美關係加裝護欄，一邊做破壞兩國關係政治基礎的危險行徑。

毛寧最後表示，「中方將密切跟蹤事態發展，堅決有力捍衛國家主權和領土完整」。

中國大陸國台辦今天稍早揚言，蔡英文若與麥卡錫接觸，將嚴重違反一個中國原則，對此堅決反對，必將採取措施「堅決回擊」。（編輯：楊昇儒/邱國強）1120329