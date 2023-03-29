蔡總統出訪過境美國 美高官：中國不應反應過度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

總統蔡英文（前中）啟程展開「民主夥伴共榮之旅」，29日在桃園國際機場國賓門發表行前談話，並向眾人揮手致意。前左為總統府秘書長林佳龍。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年3月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）總統蔡英文率團出訪中美洲，美國一位高層官員今天凌晨表示，中國不應「反應過度」，並拿蔡英文過境美國一事作為侵犯台灣的「藉口」。

總統蔡英文29日展開「民主夥伴共榮之旅」，率團出發前往中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯進行國是訪問，去程過境美國紐約，回程在洛杉磯停留時，預料將會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。

中國大陸國台辦表示，蔡英文若與麥卡錫接觸，將嚴重違反一個中國原則，中國對此堅決反對，必將採取措施堅決回擊。

綜合法新社與路透社報導，美國政府一位高官在匿名情況下表示，蔡英文先前過境美國時從事種種活動，包括會見國會成員、台灣僑胞和其他團體。

這位官員向記者表示：「因此中國絕對沒有理由拿此事作為反應過度，或對台灣從事進一步脅迫行為的藉口。」

這位官員指出，北京當局在軍事、經濟和外交方面加強對台灣施壓，但「這些改變現狀的片面企圖，不會施壓美國政府改變我方長期以來促成過境美國的做法。」（譯者：李佩珊/核稿：劉淑琴）1120329