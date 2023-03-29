蔡總統出訪友邦過境美國 傳遞台灣捍衛自由民主不屈服不挑釁[影]

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總統蔡英文（左3）29日啟程展開「民主夥伴共榮之旅」，於桃園國際機場發表行前談話。蔡總統表示，台灣作為全球經濟的關鍵力量，會持續追求國家的共榮發展，會和友邦以及理念相近國家進行更密切的交流，展開更廣泛的合作。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年3月29日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場29日電）總統蔡英文今天啟程展開「民主夥伴共榮之旅」，蔡總統在桃園國際機場發表行前談話指出，此行要傳遞台灣捍衛自由民主價值，追求共榮發展，以及堅定地走向世界的訊息。

蔡總統3月29日展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境紐約，再依序訪問瓜地馬拉、貝里斯2友邦，返程過境洛杉磯，期間將與選區位於加州的麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，4月7日返抵台灣，全程10天9夜。

蔡總統在桃機國賓門發表「民主夥伴共榮之旅」行前談話，她表示，過去3年多，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情雖影響全球人員往來，但沒有阻礙台灣與世界交流，台灣始終和全球民主夥伴站在一起，在面對疫情衝擊時，彼此相互幫助，在威權主義擴張之際共同站穩腳步，守護自由民主。

蔡總統說，這趟「民主夥伴共榮之旅」正是要展現台灣深化和友邦交流合作的決心，更要清楚傳遞3個訊息，台灣會堅定捍衛自由民主價值，持續做國際社會良善的力量，這3年多來，面對全球疫情、俄烏戰爭，天災巨變等重重挑戰，只要國際社會有需要，台灣就會貢獻心力，當台灣面臨難關，民主夥伴也會對台灣溫暖的施援。

蔡總統指出，透過這次的出訪，她要感謝民主夥伴挺台灣，也要告訴全世界，民主的台灣堅定捍衛自由民主的價值，更可以持續作為國際社會的良善力量，延續善的循環，強化全球民主的韌性。

蔡總統表示，台灣作為全球經濟的關鍵力量，會持續追求國家的共榮發展，會和友邦以及理念相近國家，在農業技術、醫療公衛、婦女賦權、數位經濟以及供應鏈安全等領域，進行更密切的交流，展開更廣泛的合作。

蔡總統指出，尤其在後疫情時代，台灣是全球供應鏈重組不可或缺的角色，台灣會抓住更多的機會，加強和其他國家合作，為全球疫情後的經濟復甦貢獻關鍵的力量。

蔡總統說，台灣走向世界的決心只會越來越堅定，台灣是世界的台灣，帶領台灣走向世界，也讓世界走進台灣，是執政的重要目標，外來的壓力不會阻撓台灣走向世界的決心。

蔡總統表示，「我們冷靜自信，不屈服、不挑釁」，台灣會堅定的走在自由民主的道路上，走向世界，這條路雖然崎嶇，但台灣並不孤單，「我們就要帶著這樣的信念，闊別3年，再次前行，為自由民主前行，為和平穩定前行，為繁榮共好前行。」（編輯：李錫璋）1120329

總統蔡英文（前中）展開「民主夥伴共榮之旅」，29日在桃園國際機場發表行前談話表示，此行要傳遞台灣捍衛自由民主價值，追求共榮發展，以及堅定地走向世界的訊息。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年3月29日