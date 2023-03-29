蔡總統出訪中美洲 日本政府持續關注情勢

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（中央社記者楊明珠東京29日專電）總統蔡英文今天率團出訪中美洲，日媒顯著報導。日本政府內閣官房長官松野博一今天在例行記者會上重申，日本期盼台灣議題透過對話和平解決，將持續關注情勢。

日本放送協會（NHK）報導，蔡總統今天啟程出訪邦交國瓜地馬拉、貝里斯，去程過境美國紐約，返程過境美國洛杉磯。蔡總統在桃園機場國賓門發表行前談話表示，透過這次的出訪，她要感謝民主夥伴挺台灣，也要告訴全世界，民主的台灣堅定捍衛自由民主的價值。

報導說，總統府雖沒公布，但蔡總統此行預料將在美國會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）等。透過一連串的行程，展現台美關係親密的外交成果，以牽制中國。同時，也具有力挺明年一月總統大選民進黨候選人的目的。

去年8月時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台時，中國舉行大規模軍事演習表達強烈反彈，對於這次蔡總統過境美國，中國也表明堅決反對，且揚言必將採取措施堅決回擊。

對此，日本政府發言人、內閣官房長官松野博一今天下午在例行記者會上說：「有關台灣問題，日本向來一貫的立場就是期待能透過對話和平解決，將基於這樣的立場持續關注情勢。」

他還說：「我國（日本）將直接向中國方面表達台灣海峽和平穩定的重要性，同時也將與以美國為首的同盟國、理念相同國家緊密合作，基於各國共通立場，將明確的發出訊息。今後也會持續做這樣的外交努力。」

日本讀賣新聞也報導蔡總統出訪中美洲兩個友邦，並可能在美國會晤麥卡錫一事。報導說，去年8月裴洛西訪台時，中國在台灣周邊舉行大規模軍事演習表達反彈。有執政黨民進黨幹部懷有戒心說：「中國這次可能也會有所反彈。」

日本朝日新聞報導，這次是蔡總統時隔4年造訪美國。一名蔡政府的高級官員表示，蔡總統從中美洲回程途中將在美國洛杉磯停留，預料將與麥卡錫會談。

朝日指出，台灣3月26日甫與中美洲的宏都拉斯斷交，邦交國減至13國。日本外務省的資料顯示，其中的瓜地馬拉與貝里斯，是美國主要的援助國，對美貿易比例高。（編輯：高照芬）1120329