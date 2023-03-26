台宏斷交 藍指中共打壓傷兩岸、綠批中國適得其反

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（中央社記者王承中台北26日電）中華民國與宏都拉斯斷交，民進黨立委羅致政今天表示，這只是一個外交戰役的失利，台美、台日、台歐的關係進展前所未見。民進黨立委王定宇說，中國這樣做適得其反，台灣反而在國際主流社會能見度越高、重要性越高。

國民黨立委江啟臣譴責中共對台持續打壓，認為政府必須調整外交策略，避免一再受制於人。國民黨立委陳以信表示，中共不斷掠奪中華民國邦交國，不僅無視中華民國存在，對兩岸關係更是重大傷害，必須譴責。

宏都拉斯外交部今天在社群網站推特（Twitter）發文，宣布與台灣斷絕外交關係。外交部長吳釗燮上午召開記者會指出，為維護國家主權與尊嚴，決定即日起終止和宏都拉斯共和國的外交關係。

民進黨立法院外交及國防委員會立委王定宇今天受訪表示，中國甘願花數百億挖台灣邦交牆腳，目的就是在國際孤立台灣，去除台灣存在的事實。但如同外媒報導，中國這樣做適得其反，台灣反而在國際主流社會能見度越高、重要性越高。

王定宇指出，台灣和歐美等國近幾年外交互動是史無前例的高，中國這種花大錢挖牆腳，試圖孤立台灣的目的是無法得逞的。

至於為何選在此時斷交，王定宇表示，總統蔡英文即將訪美，並得到40多年來最高規格接待，此高規格的台美關係讓中國試圖模糊焦點；中國一方面挖走台灣邦交國，希望降低台美關係提升的衝擊，一方面邀請前總統馬英九訪中，利用內外夾擊蔡總統，試圖降低台灣外交突破的效益。

民進黨立委羅致政在臉書發文指出，宏都拉斯終究抵不住中國的金錢誘惑，讓台宏外交關係正式斷絕；但這只是一個外交戰役的失利，台灣跟中國的外交戰場是全面的，包括跟主要國家的實質關係，台美、台日乃至跟歐洲國家的關係進展，更是前所未見。

羅致政強調，「我們可以失望，但絕不能失志，所謂德不孤必有鄰，台灣擁有民主自由人權的價值，就是我們最強的外交籌碼」。

國民黨立委陳以信表示，宏都拉斯與中華民國斷交令人遺憾，中共不斷掠奪中華民國邦交國，不僅無視中華民國存在，對兩岸關係更是重大傷害，必須譴責。

陳以信指出，蔡總統上任後已斷9個邦交國，中華民國只剩13個邦交國，國際人格岌岌可危，蔡總統身為國家領導人難辭其咎，應向民眾道歉。雖然宏都拉斯接受中共金援誘惑令人憤怒，但吳釗燮身為外交部長，守不住邦交國就該負起責任，吳釗燮知所進退，請辭下台。

國民黨立委江啟臣表示，宏都拉斯斷交是意料中事，譴責中共對台外交的持續打壓，此舉只會增加台灣民眾反感，無助兩岸和緩；而根據宏國正式斷交聲明中表示將與台灣完全斷聯，該注意未來是否會影響各項務實外交的推動。

江啟臣指出，美中對抗下，兩岸關係持續惡化，使中華民國外交處境更加艱困。面對中國透過金援加大圍堵力道，台灣不可能和對岸進行外交軍備競賽，政府必須調整外交策略，必須思考如何避免一再受制於人，走出自己的外交活路。（編輯：林克倫）1120326