台宏斷交 學者：中國插旗拉美、美須鞏固影響力

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（中央社記者游凱翔、吳昇鴻台北26日電）宏都拉斯今天宣布與中華民國斷交，學者分析，台宏邦誼生變代表中國勢力插旗中美洲地區，美國應會加速對拉美地區投資以鞏固影響力；且宏都拉斯轉向中國，已是台北法案兩度受挑戰，不僅對損失友邦的台灣影響重大，對美國亦然。

宏都拉斯外交部今天在社群網站推特（Twitter）發文，宣布與台灣斷絕外交關係，之後便與中國在北京簽署建交公報。外交部長吳釗燮上午召開記者會指出，為維護國家主權與尊嚴，決定即日起終止和宏都拉斯共和國的外交關係。

針對宏中建交對中南美洲區域地緣政治的影響，國立政治大學外交學系教授吳崇涵向中央社記者表示，中國在南亞、非洲等地區擴張勢力，曾藉金援讓寡頭政權或極權人士中飽私囊以從中換取利益，而中南美洲國家多數具民選制度，較難讓中國以此介入，但緊抓對方國家的需求是手段之一。

吳崇涵指出，中南美洲國家對基礎建設的高度需求是不爭事實，中國積極採「以物換債」方式向這些國家招手，對不少急需外援且短期內還不起債務的國家而言，確實感到誘人。

不過，吳崇涵表示，儘管中國外交援助較西方國家來得快速且有效率，北京當局仍有其商業利益考量，「一旦債務援助對中國無益，基礎建設等進程恐怕暫停，受援國就必須自己承擔後果」。

國防部智庫、國防院學者蘇紫雲認為，宏都拉斯與中國建交，將讓美國在拉丁美洲的布局遭受衝擊。在川普總統任內尾聲，前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）曾宣示將強化南美洲的外交布局；拜登總統任內，國務卿布林肯（Antony Blinken）則重述拉丁美洲對美國重要性，甚至重啟拉美雙邊對話，包括讓拉美有更多加入發展經濟等機會。

蘇紫雲解釋，由於中國近年頻頻將手伸進拉美國家，讓美國必須回防自家後院。宏都拉斯轉向中國，等同給予美國對發展拉美地區影響力一記重拳，但同時也會讓美方加速對拉美地區的投資，以鞏固影響力，避免重蹈因中國實施「一帶一路」，讓美國在非洲地區的影響力遭弱化的覆轍。

另一位不具名學者從美台關係角度指出，美國前總統川普2020年3月簽署台北法案，法案其中一個目的為保護台灣友邦不受中國的經濟等誘惑，同時協助台灣維持友邦的數量，但法案簽署生效後隔年，尼加拉瓜便與台灣斷交；此次「美國後院」宏都拉斯又轉向中國，這已是台北法案兩度受挑戰，不僅對損失友邦的台灣影響重大，對美國亦然。

「台北法」全名為「台灣友邦國際保護及加強倡議法」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，依全名起首字母簡稱為TAIPEI Act）。該法呼籲美國行政部門，對於採取行為傷害台灣安全或繁榮的國家，美方應考慮改變與其經濟、安全及外交接觸。（編輯：林克倫）1120326