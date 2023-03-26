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台宏斷交12/81
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國防部：宏都拉斯就讀台灣軍校共39人 協助返宏國

2023/3/26 12:24
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（中央社記者游凱翔台北26日電）外交部今天宣布斷交宏都拉斯，國防部表示，目前台灣送訓宏國軍事教育共計5人，宏國就讀台灣軍校學員（生）共39人，將協助雙邊訓員及眷屬返國；另外，派駐宏國的武官，也完成返國人事派職預劃。

外交部長吳釗燮上午召開記者會，宣布斷交宏都拉斯。他指出，台灣在當地的使館、技術團、員工及眷屬共61人，將以最快方式撤回台灣；宏都拉斯的僑民人數約100人，生活不受影響。

吳釗燮指出，宏都拉斯駐台大使布羅德（Harold Burgos）昨天已離開台灣，台灣也要求關閉在台大使館。根據統計，目前共有175名在台的宏都拉斯學生，依照往例將在學期結束後離開台灣。

國防部上午發布新聞稿表示，國軍對外軍事交流合作，配合國家整體政策執行，針對後續人員返國及裝備帳籍處理，均已完成規劃，依計畫執行。

國防部指出，目前台灣送訓宏國軍事教育共計5人，宏國就讀台灣軍校學員（生）共39人，將協助雙邊訓員及眷屬返國。其中台灣派訓學員生，返國後將於軍事院校繼續學業；派駐宏國武官，也完成返國人事派職預劃，國防部持續掌握雙方撤館期程，協力駐外人員及眷屬安返。（編輯：林克倫）1120326

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