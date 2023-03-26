台宏斷交 陳建仁：宏都拉斯漠視兩國長期合作關係

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中26日電）行政院長陳建仁今天表示，宏都拉斯政府漠視台宏兩國長期合作關係，開始跟中國進行外交談判，已經損及台灣政府、人民的感情，不得不主動做出斷交決定，令人遺憾。

外交部今天上午宣布，即日起終止和宏都拉斯共和國的外交關係。陳建仁出席「台中港37、38號碼頭新建工程」動土典禮時，他接受媒體聯訪被問及，台宏多年情誼斷交，在總統蔡英文出訪前夕，是否擔心其他友邦也遭中國挖角；宏都拉斯指出世界上只有一個中國，是中華人民共和國，美國介入協調無力回天，是否外交關係不能全倚賴美方？

陳建仁表示，中斷與宏都拉斯80多年的外交關係，令人遺憾；過去秉持著務實，在能力範圍內加強跟友邦間合作，促進邦交實質發展，但宏都拉斯政府漠視兩國長期以來合作關係，與中國進行外交談判，已損害對台灣政府還有人民的感情，漠視長期友誼關係，不得不主動做出斷交決定。

陳建仁指出，中國對於台灣的打壓是無所不用其極，在這樣時刻，呼籲全國一定要團結一致，堅守民主、自由的生活及價值，並且鞏固及捍衛整個國際民主、自由陣營。

媒體問，陳建仁的民調滿意度與不滿意度評價兩極，陳建仁則表示，行政團隊每天都戰戰兢兢就總統所交代的4大任務來努力，最近通過疫後特別條例跟特別預算，會加緊照顧受到疫情傷害的民眾，同時振興台灣經濟發展，加強打造台灣韌性，繼續努力使台灣人民生活更為安居樂業，一起打造溫暖、堅韌的台灣。

媒體問，前白宮國安顧問歐布萊恩拋台灣全民應學用槍，陳建仁表示，台灣的安全以及台海的和平，一向是國際所重視的議題，國際友人提出這樣一個建議，是希望全國人民都有很好的自我防衛意識。

陳建仁說，要使得國家能夠有很好的自我防衛能力，需要有全民國防的意識，會繼續一起捍衛台灣自由、民主、法治、人權的保障，全民能夠動員，而且能夠來做好全民國防，是相當重要。

有關，基隆捷運爭議延燒，交通部長王國材拒絕基隆市府提議的補助全額，若基隆市府也拒絕，基隆捷運是否會胎死腹中？

陳建仁表示，已經請行政院副院長鄭文燦跟王國材繼續跟基隆市政府溝通協調；基隆捷運是基隆市民眾所熱切盼望的，而且現在新北市跟台北市都已同意興建基隆捷運，會繼續再加強溝通協調，讓基隆市民的期望能夠獲得落實。（編輯：陳仁華）1120326