台宏FTA是否存續 經部：將與外交部共同評估決定

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（中央社記者張璦台北26日電）台宏即日起斷交，經濟部表示，2007年台宏簽署FTA至今，宏都拉斯產品對台出口成長4.65倍，為雙邊貿易的較大受益方，至於雙邊FTA關係是否持續，將由經濟部與外交部共同評估後決定。

宏都拉斯外交部今天在社群網站推特（Twitter）發文，宣布與台灣斷絕外交關係。外交部長吳釗燮上午召開記者會指出，為維護國家主權與尊嚴，決定即日起終止和宏都拉斯共和國的外交關係。

台宏終止外交關係也牽動雙邊經貿協定變化，台灣與薩爾瓦多及宏都拉斯於2006年5月起三方首度展開台薩宏自由貿易協定談判，歷經4回合密集諮商，2007年5月7日在薩爾瓦多分別代表三國政府，共同簽署「台薩宏自由貿易協定」。

經濟部指出，2007年台宏簽署FTA（自由貿易協定）至今，宏國產品對台灣出口成長達4.65倍，宏都拉斯為雙邊貿易的較大受益方。

至於雙邊FTA關係是否持續，經濟部表示，後續將由經濟部與外交部共同評估後決定，政府也會協助台灣業者因應後續發展。

根據經濟部資料，2022年台灣出口至宏都拉斯約6316萬美元，僅占總出口總額0.01%；而台灣自宏國進口額約1億2885萬美元，主要是冷凍白蝦與咖啡等，均有其他替代來源，宏國對台灣的貿易及產業影響極為有限。（編輯：潘羿菁）1120326