台宏斷交 蔡其昌：台灣用民主價值提高全球能見度

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（中央社記者趙麗妍台中26日電）台宏斷交，立法院副院長蔡其昌今天表示，有些國家無法抵擋中國利誘，但也有很多民主價值同盟國，台灣用民主價值提高在全球能見度，發展經濟連結國際，強大國防，才能避戰。

外交部今天上午宣布，即日起終止和宏都拉斯共和國的外交關係；蔡其昌今天出席「台中港37、38號碼頭新建工程」動土典禮。他致詞時提到，台灣對中南美洲、宏都拉斯的貢獻，全球有目共睹，若無對岸打壓、長期無所不用其極，對台灣外交迫害，台灣不會在這些邦交國的斷交中面臨挑戰；總統蔡英文、行政院所領導的團隊，每天也都在因應這些挑戰，不須妄自菲薄。

蔡其昌指出，雖然有些國家沒辦法抵擋中國利誘，但也看到很多民主價值的同盟，包括，捷克國會眾議院議長艾達莫娃率團訪台，現在正在台灣，英國、巴拉圭的訪團剛離開，美國訪問團更是一團接一團來台，台灣用民主價值提高在全球能見度。

蔡其昌說，許多國際外商公司投資台灣的風力發電，半導體產業更是在世界扮演舉足輕重關鍵角色，台灣只有持續發展經濟、連結國際，讓更多國際大廠願意來台投資，台灣就會更安全。

蔡其昌表示，台灣人愛好和平，不希望有戰爭，台灣準備好強大自己，讓全球產業在此連結、發展生根，壯大自己國防、強大台灣，才可以避戰、反戰，這個目標是台灣人共同挑戰。（編輯：陳仁華）1120326