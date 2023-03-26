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中國宏都拉斯建交 外交部：台灣不屈服打壓堅守民主

2023/3/26 14:00（3/26 14:13 更新）
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圖為外交部一樓大廳放置宏都拉斯國旗（右1）。（中央社檔案照片）
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（中央社記者游凱翔台北26日電）中國今天宣布建交宏都拉斯。外交部表示，台灣不會屈服於中國威權政府壓力與外交打壓，會堅守自由民主價值，積極聯合友邦及理念相近國，共同維護區域和平與穩定，並爭取台灣應有國際地位。

宏都拉斯外交部今天在社群網站推特（Twitter）發文，宣布與台灣斷絕外交關係；外交部長吳釗燮上午召開記者會指出，為維護國家主權與尊嚴，決定即日起終止和宏都拉斯共和國的外交關係。

陸媒澎湃新聞、央視新聞，中國務委員兼外交部長秦剛在北京與宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）舉行會談，並簽署「中華人民共和國和洪（宏）都拉斯共和國關於建立外交關係的聯合公報」。

公報指出，宏都拉斯共和國政府承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，「台灣是中國領土不可分割的一部分」

外交部下午對此表示，中華民國台灣是主權獨立的國家，和中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治過台灣，這是國際社會公認的事實也是現狀，中華人民共和國一再錯誤解釋聯合國大會第2758號決議，妄壓縮台灣開拓國際空間與參與，外交部予以最嚴正駁斥與最強烈譴責。

外交部指出，中華人民共和國政府指著其統治領域外的地區，包括台灣，片面宣稱為其領土主權，是製造區域緊張情勢不斷升高的元兇，台灣政府會和理念相近國家，共同捍衛現狀，避免遭到中國威權政府的片面改變。

外交部重申，台灣不會屈服於中國威權政府的壓力與外交打壓，會堅守自由民主的價值，積極聯合友邦及理念相近國家，共同致力維護區域和平與穩定，並爭取台灣應有的國際地位。（編輯：潘羿菁）1120326

#宏都拉斯外交部
#台灣
#中國
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