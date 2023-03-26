台宏斷交 民眾黨：譴責中國壓制台灣國際生存空間

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（中央社記者陳俊華台北26日電）民眾黨今天說，對宏都拉斯與中華民國斷絕長達82年邦誼，感到十分遺憾，友邦固然珍貴，國格更重要；譴責中國壓制台灣國際生存空間的行為，此舉無助兩岸關係，籲務實解決兩岸問題。

宏都拉斯外交部今天在社群網站推特（Twitter）發文，宣布與台灣斷絕外交關係。外交部長吳釗燮上午召開記者會指出，為維護國家主權與尊嚴，決定即日起終止和宏都拉斯共和國的外交關係。

台灣民眾黨表示，對於宏都拉斯與中華民國斷絕長達82年的邦誼，感到十分遺憾。中華民國外交處境艱困，維繫與邦交國的關係是外交人員不懈目標，但是友邦固然珍貴，國格更重要。

民眾黨說，譴責中國壓制台灣國際生存空間的行為，這無助於兩岸關係，更增加兩岸人民對立衝突，造成兩邊政府有限資源浪費；呼籲開展溝通窗口，務實解決兩岸問題。

民眾黨指出，總統蔡英文上任至今，已失去9個邦交國，近期與巴拉圭關係也可能生變；呼籲外交部積極應變，而不是只靠放新聞來撇清責任。

民眾黨說，台灣既然在金援外交已失去優勢，如何在能力範圍內提供合理金援、進行經貿投資，達到最有效益的互利交流以確保雙邊關係，應是政府與外交部門責無旁貸的課題。

民眾黨建議，未來對邦交國的援助計劃，應與周邊大國合作，依先進國家作法提供援助，過程完全透明化；善用台灣與美、日、歐的關係，進一步深化雙邊乃至多邊合作，積極透過民主自由等理念，尋求與理念相近的國家交朋友，避免自困於金錢擂台。

民眾黨說，台灣更應秉持「中間、務實、彈性」的外交策略，積極進行國際對話與合作，求取國際生存空間最大化。（編輯：林克倫）1120326